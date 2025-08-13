  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 08:05

《神州頭條》財經報章頭版摘要：兩項貸款貼息政策出台支持消費

　　《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平同巴西總統盧拉通電話
８月１２日，國家主席習近平應約同巴西總統盧拉通電話。習近平指出，中巴關係正處於歷史最
好時期，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接開局良好、進展順利。中方願同巴方一道，抓
住機遇，加強統籌，打造更多互利合作成果，樹立全球南方大國團結自強典範，攜手構建更公正
世界和更可持續星球。
　
兩項貸款貼息政策出台，供需協同發力提振消費
財政部、人民銀行、金融監管總局三部門日前制定了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，
財政部、民政部等九部門制定了《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，兩項貸款貼息政策
實施方案於１２日發布。財政部有關負責人表示，通過實施個人消費貸款財政貼息政策，進一步
強化財政金融協同聯動，以「真金白銀」支持居民消費，降低居民消費信貸成本，在激發居民消
費潛力的同時，支持擴大內需。
　
常態化退市機制顯效，資本市場良性生態正在形成
截至８月１２日，今年以來在Ａ股市場宣布退市的公司已達３０家，重大違法類退市、主動退市
等案例不斷湧現。市場人士認為，在多元化退市進程中，「能上能下」「有進有退」的資本市場
良性生態正在形成。「退市不免責」觀念將深入人心，退市過程中的投資者保護制度也有望加快
完善。
　
　
《上海證券報》
　
「真金白銀」支持消費，兩項貸款貼息政策出台
財政部、中國人民銀行、金融監管總局８月１２日公開發布的《個人消費貸款財政貼息政策實施
方案》提出，２０２５年９月１日至２０２６年８月３１日期間，居民個人使用貸款經辦機構發
放的個人消費貸款（不含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放帳戶等
識別借款人相關消費交易信息的部分，可按規定享受貼息政策。
　
中美就２４％關稅繼續暫停等達成共識
８月１２日，中美雙方發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。美方承諾繼續調整對中國商
品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征關稅的措施，自８月１２日起繼續暫停實
施２４％的對等關稅９０天。中方自８月１２日起繼續暫停實施２４％對美加征關稅以及有關非
關稅反制措施９０天。
　
多措並舉加大擴投資力度，有效激發民間投資活力
優化營商環境，降低企業成本，強化融資支持……各方多措並舉加大擴投資力度，有效激發民間
投資活力，幫助企業實現可持續發展。最新數據顯示，今年上半年，全國新設經營主體
１３２７﹒８萬戶，其中新設民營企業、外商投資企業同比分別增長４﹒６％、４﹒１％。
　
　
《證券時報》
　
「即買即退」助力暢遊中國，暑期入境遊熱力攀升
這個暑期，受簽證政策便利化和社交媒體廣泛傳播等因素助力，愈來愈多的外國遊客來到中國旅
遊，半徑擴大、周期拉長成為顯著特徵。此外，今年以來全國推廣的離境退稅「即買即退」服務
措施成效顯著，從「中國遊」到「中國購」，外國遊客的獲得感更強了。文化和旅遊部相關負責
人表示，將鼓勵和引導旅遊景區、度假區、文博場館等境外遊客集聚區域的特色文化產品店鋪等
備案成為離境退稅商店，優化離境退稅商品和服務供給，結合推動入境旅遊支付便利化工作，進
一步加強工作協同、信息共享，提升支付、退稅便利化水平，促進入境旅遊健康發展。
　
年貼息比例均為１個百分點，中央財政承擔貼息資金的９０％
通過財政貼息，符合條件的服務業經營主體貸款與個人消費貸款可享受貼息政策－－８月１２日
，《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》和《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》正式公
布。兩項貸款貼息政策的年貼息比例均為１個百分點，中央財政將承擔貼息資金的９０％，以「
真金白銀」減輕服務業經營主體融資壓力、激發居民消費潛力。
　
服務業經營主體貸個人消費貸可享貼息，銀行迅速響應
通過財政貼息，符合條件的服務業經營主體貸款與個人消費貸款可享受貼息政策－－８月１２日
，《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》和《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》正式公
布。在兩項貸款貼息政策發布後，農業銀行、郵儲銀行等多家銀行迅速公告，明確將按照市場化
、法治化原則推進個人消費貸款貼息工作。（ｅｗ）

