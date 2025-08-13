《神州頭條》財經報章頭版摘要：兩項貸款貼息政策出台支持消費

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同巴西總統盧拉通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月１２日，國家主席習近平應約同巴西總統盧拉通電話。習近平指出，中巴關係正處於歷史最

好時期，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接開局良好、進展順利。中方願同巴方一道，抓

住機遇，加強統籌，打造更多互利合作成果，樹立全球南方大國團結自強典範，攜手構建更公正

世界和更可持續星球。



兩項貸款貼息政策出台，供需協同發力提振消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部、人民銀行、金融監管總局三部門日前制定了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，

財政部、民政部等九部門制定了《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，兩項貸款貼息政策

實施方案於１２日發布。財政部有關負責人表示，通過實施個人消費貸款財政貼息政策，進一步

強化財政金融協同聯動，以「真金白銀」支持居民消費，降低居民消費信貸成本，在激發居民消

費潛力的同時，支持擴大內需。



常態化退市機制顯效，資本市場良性生態正在形成

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至８月１２日，今年以來在Ａ股市場宣布退市的公司已達３０家，重大違法類退市、主動退市

等案例不斷湧現。市場人士認為，在多元化退市進程中，「能上能下」「有進有退」的資本市場

良性生態正在形成。「退市不免責」觀念將深入人心，退市過程中的投資者保護制度也有望加快

完善。





《上海證券報》



「真金白銀」支持消費，兩項貸款貼息政策出台

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部、中國人民銀行、金融監管總局８月１２日公開發布的《個人消費貸款財政貼息政策實施

方案》提出，２０２５年９月１日至２０２６年８月３１日期間，居民個人使用貸款經辦機構發

放的個人消費貸款（不含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放帳戶等

識別借款人相關消費交易信息的部分，可按規定享受貼息政策。



中美就２４％關稅繼續暫停等達成共識

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月１２日，中美雙方發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。美方承諾繼續調整對中國商

品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征關稅的措施，自８月１２日起繼續暫停實

施２４％的對等關稅９０天。中方自８月１２日起繼續暫停實施２４％對美加征關稅以及有關非

關稅反制措施９０天。



多措並舉加大擴投資力度，有效激發民間投資活力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

優化營商環境，降低企業成本，強化融資支持……各方多措並舉加大擴投資力度，有效激發民間

投資活力，幫助企業實現可持續發展。最新數據顯示，今年上半年，全國新設經營主體

１３２７﹒８萬戶，其中新設民營企業、外商投資企業同比分別增長４﹒６％、４﹒１％。





《證券時報》



「即買即退」助力暢遊中國，暑期入境遊熱力攀升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

這個暑期，受簽證政策便利化和社交媒體廣泛傳播等因素助力，愈來愈多的外國遊客來到中國旅

遊，半徑擴大、周期拉長成為顯著特徵。此外，今年以來全國推廣的離境退稅「即買即退」服務

措施成效顯著，從「中國遊」到「中國購」，外國遊客的獲得感更強了。文化和旅遊部相關負責

人表示，將鼓勵和引導旅遊景區、度假區、文博場館等境外遊客集聚區域的特色文化產品店鋪等

備案成為離境退稅商店，優化離境退稅商品和服務供給，結合推動入境旅遊支付便利化工作，進

一步加強工作協同、信息共享，提升支付、退稅便利化水平，促進入境旅遊健康發展。



年貼息比例均為１個百分點，中央財政承擔貼息資金的９０％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

通過財政貼息，符合條件的服務業經營主體貸款與個人消費貸款可享受貼息政策－－８月１２日

，《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》和《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》正式公

布。兩項貸款貼息政策的年貼息比例均為１個百分點，中央財政將承擔貼息資金的９０％，以「

真金白銀」減輕服務業經營主體融資壓力、激發居民消費潛力。



服務業經營主體貸個人消費貸可享貼息，銀行迅速響應

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

通過財政貼息，符合條件的服務業經營主體貸款與個人消費貸款可享受貼息政策－－８月１２日

，《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》和《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》正式公

布。在兩項貸款貼息政策發布後，農業銀行、郵儲銀行等多家銀行迅速公告，明確將按照市場化

、法治化原則推進個人消費貸款貼息工作。（ｅｗ）

