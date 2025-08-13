《神州經脈》貼息政策到期或延長，滬指四年高，歐盟兩銀行被制裁

《神州經脈》滬綜指連漲三日，今日（１３日）收升０﹒４８％，報３６８３﹒４６點，創

三年零１１個月新高，前次收盤高位為２０２１年９月１３日的３７１５﹒３７點；深成指收升

１﹒７６％，創業板指飆３﹒６２％。交投火熱，滬深兩市成交額破２﹒１５萬億元（人民幣．

下同），創逾五個月高，較上個交易日放量２６９３億元或１４％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７５５，較上個交易日４時３０分收盤

價升１５６點子，創７月２８日以來逾兩周新高，全日在７﹒１７４５至７﹒１８４５之間波動

。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３５０，較上個交易日升６８點子，止三連跌，創８月７

日以來近一周新高，較市場預測偏強近４１０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 內地昨公布個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策。財政部副部長廖岷今日在說明

此次新政的國新辦記者會上表示，簡單測算，如果按照１％的貼息比例，意味著１元貼息資金有

可能帶動１００元的貸款資金用於居民消費或者消費領域的服務業供給。不過，有分析人士指出

，目前各類貸款利率已在歷史低位運行，貼息政策帶來的貸款增量「恐怕會比較有限」。此次個

人消費貸款財政貼息利率為年化１％，大致相當於目前商業銀行個人消費貸款利率水平的三分之

一。



２﹒ 廖岷表示，個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款實施貼息政策是中央層面首次

實施，部分媒體稱之為消費貸款領域的又一次「國補」，充分體現了中國政府對擴大消費的重視

程度。他稱，這兩項政策到期後，會開展效果評估，研究視情延長政策期限、擴大支持範圍和調

整貸款經辦範圍。



３﹒ 美國財長貝森特接受霍士商業新聞採訪時表示，美方貿易官員將於未來２至３個月內，再

次與中方官員會面，討論兩國經濟關係的未來，又稱美國在考慮降低對華關稅之前，需要看到幾

個月、幾個季度、甚至一年的芬太尼流動問題取得進展。被問到中國能否仿傚日本、南韓和歐盟

，以在美國投資承諾作為貿易協議條款的一部份，貝森特認為不可以，因為當中很多資金會流向

美國的關鍵產業，其中不少是需要由中國回流到美國，包括半導體、稀土磁鐵和藥品等。



４﹒ 據《路透》引述知情人士透露，中國政府已約談多家國內企業，包括騰訊和字節跳動，要

求解釋其採購英偉達Ｈ２０芯片的原因，並對信息風險表達了擔憂。最近幾周國家網信辦協同其

他機構亦與百度以及幾家較小的中國科技企業召開了會議。消息來源稱，當局詢問這些公司，既

然可以向國內供應商採購，為何還要購買英偉達芯片；當局還擔心英偉達要求科技公司提交用於

美國政府審查的材料，可能包含客戶數據等敏感信息。



５﹒ Ｃａｎａｌｙｓ研報指出，受關稅不確定性持續影響，２０２５年第二季度東南亞智能手

機市場同比下降１％，出貨量為２５００萬台。小米憑借Ｒｅｄｍｉ系列銷量及渠道覆蓋面的擴

張，時隔四年首次重奪榜首，出貨量達４７０萬台，市場份額１９％，同比增長８％。傳音以

４５０萬台出貨量位居第二，市場份額１８％，在入門機型組合新品發布的帶動下，同比大增

１７％。



６﹒ 在北京舉行的２０２５世界機器人大會昨（１２日）閉幕。大會舉辦了首屆「Ｅ－

Ｔｏｗｎ機器人消費節」，打造了機器人大世界、機器人４Ｓ店，售出機器人及相關產品１﹒９

萬台，銷售額超２億元。全球首個世界人形機器人運動會將於８月１４日至１７日在北京國家速

滑館舉行，來自全球五大洲１６個國家的２８０支隊伍、５００餘台人形機器人將展開２６個賽

項、４８７場比賽。組委會介紹，獲選拔參與競技的隊伍，基本覆蓋了國內頭部人形機器人整機

企業，涉及天工、宇樹科技、加速進化、松延動力、傅利葉、星海圖等。



７﹒ 此前歐盟在第１８輪對俄羅斯制裁中，以涉嫌參與協助俄方規避制裁為由，把中國綏芬河

農村商業銀行和黑河農村商業銀行列入制裁名單。中國商務部今日宣布，決定自２０２５年８月

１３日起，將歐盟ＵＡＢ Ｕｒｂｏ Ｂａｎｋａｓ和ＡＢ Ｍａｎｏ Ｂａｎｋａｓ兩家銀行

列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活

動。



８﹒ 中國外交部發言人宣布，外長王毅將於８月１４日至１５日（明日及後日）在雲南安寧主

持瀾滄江－湄公河合作第十次外長會。中方希望通過此次瀾湄合作外長會，同湄公河國家梳理合

作成果、總結成功經驗，謀劃機制未來發展，持續打造更加強韌的瀾湄流域經濟發展帶、更為緊

密的瀾湄國家命運共同體。會議期間，還將舉行中老緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打

擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見。（ｓｌ）

