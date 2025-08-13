《鍾之日記》恒指大升六百點，騰訊績前四年高

《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國７月通脹漲幅基本符合預期，增強了市場對美聯儲下月降息的押注，美股標普５００指

數和納指周二（１２日）創下收盤紀錄新高。港股今早高開逾二百點，其後在科技股領軍下愈升

愈有，全日高位收市，恒生指數收報２５６１３，大升６４３點或２﹒６％，實現三連漲，主板

成交逾２８４０億元。



＊滬指收盤創近四年高，成交破２萬億＊



滬綜指連漲三日，今日收升０﹒４８％，報３６８３﹒４６點，創三年零１１個月新高，前

次收盤高位為２０２１年９月１３日的３７１５﹒３７點；深成指收升１﹒７６％，創業板指飆

３﹒６２％。交投火熱，滬深兩市成交額破２﹒１５萬億元人民幣，創逾五個月高，較上個交易

日放量１４％。盤面上，有色、醫藥股領漲行業板塊，券商股午後拉升，長城證券

（深：００２９３９）漲停。



個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策已落地。財政部副部長廖岷表示，政策分別從

消費的需求端和供給端發力，將財政金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，並在宏觀層面

上支持消費成為國民經濟的主要拉動力量。不過，有分析人士指出，目前各類貸款利率已在歷史

低位運行，貼息政策帶來的貸款增量「恐怕會比較有限」。今日滬深消費板塊輕微收漲，餐飲及

家電股均升０﹒３％左右。



英偉達Ｈ２０芯片成中美關稅談判籌碼，英偉達概念股領漲。投行富瑞表示，中國政府當前

對英偉達Ｈ２０的抵制姿態更多是一種談判策略，隨著兩國貿易談判的推進，中國對Ｈ２０的安

全性擔憂很可能會消退。



＊騰訊績前揚４﹒７％，股價創逾４年高＊



騰訊控股（００７００）財報公布在即，股價偷步炒高，全日漲４﹒７％，收報５８６元，

創２０２１年６月以來新高。旗下騰訊音樂（０１６９８）在超預期業績拉動下，股價同創新高

，收升１５﹒６％報１０２﹒１元。



騰訊今日盤後公布二季度及中期業績。截至２０２５年６月３０日止次季非國際財務報告準

則盈利６３０﹒５２億元（人民幣．下同），按年升１０％，勝預期。期內收入１８４５億元，

升１５％，亦勝預期。增值服務業務收入按年增長１６％至９１４億元，其中本土市場遊戲收入

４０４億元，增長１７％；國際市場遊戲收入１８８億元，增長３５％；社交網絡收入增長６％

至３２２億元。騰訊稱，於第二季在ＡＩ領域持續投入並從中獲益，當中《王者榮耀》及《和平

精英》等長青遊戲向平台化進化並加大了ＡＩ的應用；通過升級廣告基礎模型，提升了各個流量

平台上的廣告效果，持續推動營銷服務收入的快速增長。公司亦致力於通過賦能微信內更多應用

場景，推動ＡＩ原生應用元寶的使用量，升級我們混元基礎模型的能力，為用戶及企業帶來更進

一步的ＡＩ增益



另據內媒報道，微信「分付」近日悄悄上線了「借款」功能，該功能處於灰度測試。對此，

騰訊相關人士表示，分付是騰訊在灰度測試的消費信貸產品，用戶能夠通過分付額度享受消費借

款服務。目前分付正在小範圍試行借款服務升級，用戶可憑歷史大額交易記錄，借款至銀行卡用

於微信支付外的消費用途，滿足用戶不同場景的需求。



＊中國恒大本月或退市，恒大物業成變現金蛋＊



曾經的「世界５００強」、「胡潤中國首富」，無論多響亮的名號，中國恒大

（０３３３３）十六年上市之路將在今年８月終局。恒大公告確認股份上市的最後一天為下周五

（２２日），並將於本月２５日上午９時起取消股份上市地位。集團無意就上市委員會作出取消

上市地位的決定申請覆核。



自２００９年１１月登陸港股，市值從７００億元伊始攀升至巔峰時期逾４０００億元，老

闆許家印２０１７年問鼎中國首富，惟背後代價是２﹒３９萬億元天量負債（截至２０２３年６

月）。恒大暴雷後，股價從最高近３０元一路跌至今日的０﹒１６３元「毫子股」。



退市前夕，中國恒大清盤人稱，截至２０２５年７月３１日，清盤人已收到１８７份債權證

明表，提出的債權總額約為３５００億元。然而清盤案的價值仍極不明朗，無法就還債提供指引

，目前變現金額約２０億元，但回籠至公司「艱巨且耗時」。清盤人並稱將恒大物業

（０６６６６）變現工作列為最高優先事項。



下午市場傅出恒大清盤人正與瑞銀和中信証券為其子公司恒大物業尋找潛在買家。清盤人表

示，恒大物業９０億元的市值和去年１２８億元人民幣的收入「代表著非常巨大的潛在價值來源

」。恒大物業曾飆近１９％，收市升幅收窄至６％。



