13/08/2025 10:20

《Ａ股焦點》貴州茅台微跌，上半年營收和淨利增速均降至個位數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）上半年營收淨利再創新高，但
增速進一步放緩。茅台昨晚（１２日）正式發布２０２５年半年報，報告期內，公司營業總收入
９１０﹒９４億元（人民幣．下同），同比增長９﹒１６％；實現營業收入８９３﹒８９億元，
同比增長９﹒１０％；歸屬於上市公司股東的淨利潤４５４﹒０３億元，同比增長８﹒８９％。
按照４５４﹒０３億元淨利潤計算，貴州茅台上半年（１８１天）日均賺２﹒５億元。
　
　　貴州茅台今早低開低走，現跌０﹒７５％，報１４２６﹒２元。
　
　　據Ｗｉｎｄ數據顯示，今年上半年貴州茅台的營收和淨利潤均實現歷史新高，但業績增速近
兩年呈放緩趨勢。從近年來中報來看，上半年總營收９﹒１６％的增速，為２０１５年來首次出
現個位數的增幅。而上半年８﹒８９％的淨利潤增速也是２０２１年來再次出現個位數增幅，並
創下２０１５年以來新低。
　　
　　另外，半年報顯示，截至６月３０日，貴州茅台預收貨款為５５﹒０７億元，較年初的
９５﹒９２億元有所下降。中國獨立酒評人肖竹青表示，這體現了茅台高度重視渠道合作夥伴的
穩定、良性、可持續發展。面對本輪調整帶來的挑戰，茅台持續優化渠道付款節奏，減輕合作夥
伴的財務負擔，與經銷商深化戰略協同，進一步推動了白酒市場良性發展，茅台的品牌價值或進
一步提升。（ｊｑ）

