13/08/2025 11:39

《中國要聞》小紅書據報將組建大商業板塊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《３６氪》報道，８月１２日，小紅書內部宣布，為促進商
業化和交易的深度協同，小紅書公司將組建大商業板塊，柯南擔任總負責人，和之恒共同組成領
導班子。知情人士表示，小紅書的商業體系按照商業化廣告、交易分別縱向搭建，隨著公司發展
和市場需要，內部判斷應進一步加強兩個業務團隊之間的協同。此次調整，商業部、交易部的一
級部門設置不變，組織結構將保持穩定。（ｊｑ）

