《中國要聞》小紅書據報將組建大商業板塊

《經濟通通訊社１３日專訊》據《３６氪》報道，８月１２日，小紅書內部宣布，為促進商
業化和交易的深度協同，小紅書公司將組建大商業板塊，柯南擔任總負責人，和之恒共同組成領
導班子。知情人士表示，小紅書的商業體系按照商業化廣告、交易分別縱向搭建，隨著公司發展
和市場需要，內部判斷應進一步加強兩個業務團隊之間的協同。此次調整，商業部、交易部的一
級部門設置不變，組織結構將保持穩定。（ｊｑ）
【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票
13/08/2025 11:39
《經濟通通訊社１３日專訊》據《３６氪》報道，８月１２日，小紅書內部宣布，為促進商
業化和交易的深度協同，小紅書公司將組建大商業板塊，柯南擔任總負責人，和之恒共同組成領
導班子。知情人士表示，小紅書的商業體系按照商業化廣告、交易分別縱向搭建，隨著公司發展
和市場需要，內部判斷應進一步加強兩個業務團隊之間的協同。此次調整，商業部、交易部的一
級部門設置不變，組織結構將保持穩定。（ｊｑ）
【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票
上一篇新聞︰13/08/2025 11:39 【ＡＩ】廣東省委書記黃坤明赴深圳調研優必選等ＡＩ與機器人公司
下一篇新聞︰13/08/2025 11:39 《兩岸關係》國台辦：民進黨當局在關稅談判上「未談先跪」
13/08/2025 12:09 《中國要聞》湖北天門市生三孩獎補超３５萬元，出生人口同比大增
13/08/2025 11:54 《行業數據》機構：二季度小米重奪東南亞智能手機市場桂冠
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N