13/08/2025 14:25

小米重奪東南亞智能機第一，公關總經理王化：不容易

　　《經濟通通訊社１３日專訊》小米集團（０１８１０）公關部總經理王化在微博發文回應「
小米重奪東南亞智能手機市場第一」稱：Ｃａｎａｌｙｓ的最新研究，２０２５年第二季度東南
亞智能手機市場同比下降１％，出貨量為２５００萬台。小米憑借強勁的Ｒｅｄｍｉ系列銷量及
渠道覆蓋面的擴張，時隔四年首次（自２０２１年第二季度以來）重奪榜首，出貨量達４７０萬
台，市場份額１９％，同比增長８％，不容易。（ｊｑ）

