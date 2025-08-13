【聚焦數據】內地７月末Ｍ２增８﹒８％勝預期，Ｍ１增５﹒６％

《經濟通通訊社１３日專訊》人行發布的７月金融統計數據報告顯示，７月末，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額３２９﹒９４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％，高於預期８﹒２％，
６月為８﹒３％。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１１﹒０６萬億元，同比增長５﹒６％，增速較６月的４﹒６％加
快。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒２８萬億元，同比增長１１﹒８％。前七個月淨投放現金
４６５１億元。（ｊｑ）
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
13/08/2025 17:13
《經濟通通訊社１３日專訊》人行發布的７月金融統計數據報告顯示，７月末，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額３２９﹒９４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％，高於預期８﹒２％，
６月為８﹒３％。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１１﹒０６萬億元，同比增長５﹒６％，增速較６月的４﹒６％加
快。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒２８萬億元，同比增長１１﹒８％。前七個月淨投放現金
４６５１億元。（ｊｑ）
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N