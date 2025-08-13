  • 會員
13/08/2025 17:13

【聚焦數據】內地７月末Ｍ２增８﹒８％勝預期，Ｍ１增５﹒６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行發布的７月金融統計數據報告顯示，７月末，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額３２９﹒９４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％，高於預期８﹒２％，
６月為８﹒３％。
　
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１１﹒０６萬億元，同比增長５﹒６％，增速較６月的４﹒６％加
快。
　
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒２８萬億元，同比增長１１﹒８％。前七個月淨投放現金
４６５１億元。（ｊｑ）

