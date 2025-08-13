  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 17:56

【內房困局】北京萬科擬底價出售十套商業用房，要求半年內付全款

　　《經濟通通訊社１３日專訊》微信公眾號「北京萬科」發布公告，擬將其持有的北京萬科雲
廬、翡翠西湖項目部分商業用房對外出售，出售底價為２５４１萬元（人民幣．下同）。
　
　　按照公告，萬科擬將其持有的北京萬科雲廬（豐台區雲濱街５號院）７套商業用房以及北京
翡翠西湖（豐台區文林北街６號院４號樓）３套商業用房進行對外出售。雲廬７套商業用房的產
權面積為５６５﹒９５平方米，總底價為１９７９萬元，其中１套為便利店、１套菜市場，其餘
為商服用途。翡翠西湖３套商業用房的產權面積為５１３﹒７３平方米，總底價為５６２萬元，
其中１套為便利店、１套菜市場以及其他商業用房。１０套商業資產共計底價約２５４１萬元。
　
　　按照要求，付款意向金為５０萬元，銷售協議簽署後繳納１０％交易保證金，成交後當月付
款至３０％，三個月內付款至８０％，六個月內全款。
　
　　在此之前，該公眾號還發布過北京天竺悅府項目商業、金域緹香家園商業資產出售等信息。
　
＊今年上半年萬科淨虧損至少１００億元＊
　
　　根據萬科此前發布的２０２５年半年度業績預告，今年上半年，萬科錄得淨虧損至少１００
億元。數據顯示，上半年，萬科歸屬於上市公司股東的淨利潤為預計虧損１００億元至１２０億
元，扣除非經常性損益後的淨利潤為虧損９５億元至１１５億元。
　
　　萬科在公告中表示，公司將全力以赴推進經營改善，通過戰略聚焦、經營提振、管理提升、
科技賦能、融合發展等措施，推動業務布局優化和結構調整，促進開發業務回歸良性循環，經營
服務業務穩步增長，加快構建適應房地產新模式的核心能力，持續為客戶提供「好房子」「好服
務」「好社區」，推動公司重歸健康發展的軌道。（ｊｑ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

上一篇新聞︰13/08/2025 18:01  【數據解讀】人行主管媒體：不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動

下一篇新聞︰13/08/2025 17:51  【人行操作】一個月期１２００億國庫現金定存下周一招投標

其他文章
More

13/08/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

13/08/2025 17:35  【關稅戰】路透：美國於ＡＩ芯片貨物裝追蹤器以確定是否轉運中國

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處