【內房困局】北京萬科擬底價出售十套商業用房，要求半年內付全款

《經濟通通訊社１３日專訊》微信公眾號「北京萬科」發布公告，擬將其持有的北京萬科雲

廬、翡翠西湖項目部分商業用房對外出售，出售底價為２５４１萬元（人民幣．下同）。



按照公告，萬科擬將其持有的北京萬科雲廬（豐台區雲濱街５號院）７套商業用房以及北京

翡翠西湖（豐台區文林北街６號院４號樓）３套商業用房進行對外出售。雲廬７套商業用房的產

權面積為５６５﹒９５平方米，總底價為１９７９萬元，其中１套為便利店、１套菜市場，其餘

為商服用途。翡翠西湖３套商業用房的產權面積為５１３﹒７３平方米，總底價為５６２萬元，

其中１套為便利店、１套菜市場以及其他商業用房。１０套商業資產共計底價約２５４１萬元。



按照要求，付款意向金為５０萬元，銷售協議簽署後繳納１０％交易保證金，成交後當月付

款至３０％，三個月內付款至８０％，六個月內全款。



在此之前，該公眾號還發布過北京天竺悅府項目商業、金域緹香家園商業資產出售等信息。



＊今年上半年萬科淨虧損至少１００億元＊



根據萬科此前發布的２０２５年半年度業績預告，今年上半年，萬科錄得淨虧損至少１００

億元。數據顯示，上半年，萬科歸屬於上市公司股東的淨利潤為預計虧損１００億元至１２０億

元，扣除非經常性損益後的淨利潤為虧損９５億元至１１５億元。



萬科在公告中表示，公司將全力以赴推進經營改善，通過戰略聚焦、經營提振、管理提升、

科技賦能、融合發展等措施，推動業務布局優化和結構調整，促進開發業務回歸良性循環，經營

服務業務穩步增長，加快構建適應房地產新模式的核心能力，持續為客戶提供「好房子」「好服

務」「好社區」，推動公司重歸健康發展的軌道。（ｊｑ）

