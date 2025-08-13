  • 會員
13/08/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０７％，消費貸貼息政策出台

　　《經濟通通訊社１３日專訊》為降低信貸成本，釋放居民消費潛力，內地多部門聯合印發《
個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，對於支持範圍、貼息標準等方面做出細化部署。財政部
、人行等部門官員今日上午將就此召開新聞發布會。滬深股市今早高開，滬綜指高開０﹒０７％
，報３６６８﹒６６點，深成指高開０﹒１７％，創業板指高開０﹒３３％。大消費板塊盤初走
高，酒店餐飲、零售連鎖升幅靠前。
　
　　中美博弈方面，兩國政府均宣布將關稅休戰期延長９０天，美國財政部長貝森特最新表示，
美方貿易官員將在未來兩到三個月內再次與中方官員會面，討論兩國經濟關係的未來。貝森特還
說，中國國家主席習近平已經邀請特朗普進行會晤，但會晤尚未安排。
　
　　投行富瑞表示，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）Ｈ２０芯片正成為中美在關稅問題上的談判籌碼
，一旦談判取得進展，中國對Ｈ２０的安全擔憂可能會逐漸消退。中國政府據悉勸退部分企業使
用英偉達Ｈ２０芯片，富瑞認為應是一種談判策略。如果中國展示對Ｈ２０的大量需求，美國可
能會藉此施壓使中國接受這一有利的讓步，因此削弱中國在談判桌上的地位。《路透》引述知情
人士報道，中國政府已約談包括騰訊、百度和字節跳動等多家科技公司，要求解釋其採購英偉達
Ｈ２０的原因，並對信息風險表達了擔憂。
　
　　此外，人民銀行今日進行１１８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
１３８５億元逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。（ｒｙ）

