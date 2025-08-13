  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５６％，券商、英偉達概念衝高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬指繼續走高，盤中突破去年１０月８日３６７４點高位，創
２０２１年１２月以來新高，半日收升０﹒５６％報３６８６﹒３４點；深成指升１﹒４７％，
創業板指漲２﹒８１％。滬深兩市半日成交１３１３２億元（人民幣．下同），較上個交易日同
時段成交增加１１８６億元或一成。
　
　　從板塊上看，兩市成交維持高位，加上兩融餘額時隔十年重返２萬億元，券商股集體走強，
上午收漲２﹒５％，長城證券（深：００２９３９）、國盛金控（深：００２６７０）升停。此
外，醫藥醫療及軍工股反覆活躍，長城軍工（滬：６０１６０６）股價創新高。
　
　　另外，英偉達概念股上揚，板塊指數升近２％。官媒連番質疑英偉達Ｈ２０芯片安全性之後
，《路透》引述知情人士報道，政府已約談包括騰訊和字節跳動多家企業，要求解釋其採購英偉
達Ｈ２０的原因，並對信息風險表達了擔憂。最近幾周國家網信辦協同其他機構亦與百度以及幾
家較小的中國科技企業召開了會議。英偉達對華銷售存不確定性，不過有投行認為，英偉達
Ｈ２０芯片正成為中美關稅談判籌碼，一旦貿易會談取得進展，中方對Ｈ２０的安全擔憂可能會
逐漸消退。
　
　　下跌方面，白酒股逆市走軟。受白酒等高端飲品需求疲軟拖累，貴州茅台
（滬：６００５１９）半年度營收和利潤增速均創下多年來最差表現。今年以來，原箱飛天茅台
（２０２４版和２０２５版）的批發價已下跌１６％至１７％。貴州茅台上午跌０﹒９％，股價
報１４２３﹒７６元。（ｒｙ）

