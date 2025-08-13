《Ａ股行情》滬指收報３６８３再新高，成交破２萬億，券商股大升

《經濟通通訊社１３日專訊》滬綜指連漲三日，今日收升０﹒４８％，報３６８３﹒４６點

，創三年零１１個月新高，前次收盤高位為２０２１年９月１３日的３７１５﹒３７點；深成指

收升１﹒７６％，創業板指飆３﹒６２％。交投火熱，滬深兩市成交額破２﹒１５萬億元（人民

幣．下同），創逾五個月高，較上個交易日放量２６９３億元或１４％。盤面上，有色、醫藥股

領漲行業板塊，券商股午後拉升，長城證券（深：００２９３９）漲停。



個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策已落地。財政部副部長廖岷表示，政策分別從

消費的需求端和供給端發力，將財政金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，並在宏觀層面

上支持消費成為國民經濟的主要拉動力量。不過，有分析人士指出，目前各類貸款利率已在歷史

低位運行，貼息政策帶來的貸款增量「恐怕會比較有限」。今日滬深消費板塊輕微收漲，餐飲及

家電股均升０﹒３％左右。



英偉達Ｈ２０芯片成中美關稅談判籌碼，英偉達概念股領漲。投行富瑞表示，中國政府當前

對英偉達Ｈ２０的抵制姿態更多是一種談判策略，隨著兩國貿易談判的推進，中國對Ｈ２０的安

全性擔憂很可能會消退。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４１７６﹒５８ ＋０﹒７９

上證指數 ３６８３﹒４６ ＋０﹒４８ ８８７０﹒２３

深證成指 １１５５１﹒３７ ＋１﹒７６ １２６３９﹒１０

創業板指 ２４９６﹒５０ ＋３﹒６２

科創５０ １０７７﹒７０ ＋０﹒７４

Ｂ股指數 ２６７﹒１８ －０﹒０７ ２﹒３２

深證Ｂ指 １３１４﹒１７ －０﹒９２ １﹒８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

