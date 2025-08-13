  • 會員
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 15:09

《Ａ股行情》滬指收報３６８３再新高，成交破２萬億，券商股大升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬綜指連漲三日，今日收升０﹒４８％，報３６８３﹒４６點
，創三年零１１個月新高，前次收盤高位為２０２１年９月１３日的３７１５﹒３７點；深成指
收升１﹒７６％，創業板指飆３﹒６２％。交投火熱，滬深兩市成交額破２﹒１５萬億元（人民
幣．下同），創逾五個月高，較上個交易日放量２６９３億元或１４％。盤面上，有色、醫藥股
領漲行業板塊，券商股午後拉升，長城證券（深：００２９３９）漲停。
　
　　個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策已落地。財政部副部長廖岷表示，政策分別從
消費的需求端和供給端發力，將財政金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，並在宏觀層面
上支持消費成為國民經濟的主要拉動力量。不過，有分析人士指出，目前各類貸款利率已在歷史
低位運行，貼息政策帶來的貸款增量「恐怕會比較有限」。今日滬深消費板塊輕微收漲，餐飲及
家電股均升０﹒３％左右。
　
　　英偉達Ｈ２０芯片成中美關稅談判籌碼，英偉達概念股領漲。投行富瑞表示，中國政府當前
對英偉達Ｈ２０的抵制姿態更多是一種談判策略，隨著兩國貿易談判的推進，中國對Ｈ２０的安
全性擔憂很可能會消退。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１７６﹒５８　　＋０﹒７９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６８３﹒４６　　＋０﹒４８　　　　８８７０﹒２３　　
　　深證成指　　１１５５１﹒３７　＋１﹒７６　　　１２６３９﹒１０　　
　　創業板指　　２４９６﹒５０　　＋３﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０７７﹒７０　　＋０﹒７４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒１８　　－０﹒０７　　　　　２﹒３２　　　　
　　深證Ｂ指　　１３１４﹒１７　　－０﹒９２　　　　　１﹒８１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

