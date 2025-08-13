《Ａ股焦點》寒武紀跌２﹒３％，公司稱網傳訂單信息均為不實信息

《經濟通通訊社１３日專訊》寒武紀（滬：６８８２５６）在互動平台上闢謠，稱網上傳播

的關於公司在某廠商預定大量載板訂單、收入預測、新產品情況、送樣及潛在客戶、供應鏈等相

關信息均為誤導市場的不實信息。對於任何捏造、散布傳播不實信息的行為，將保留追究相關人

員法律責任的權利。



寒武紀昨日盤中漲停，股價創歷史新高，收報８４８﹒８８元人民幣，現價則挫２﹒３％。

（ｒｙ）

