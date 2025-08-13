  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 10:20

《Ａ股焦點》「雙貼息」政策發布會舉行，零售連鎖股個別衝高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地昨日（１２日）下午同步公布兩項貸款貼息政策－－《個
人消費貸款財政貼息政策實施方案》、《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，兩項貸款貼
息政策的年貼息比例均為１個百分點，中央財政將承擔貼息資金的９０％，以「真金白銀」減輕
服務業經營主體融資壓力、激發居民消費潛力。財政部指，此次個人消費貸款財政貼息利率為年
化１％，大體相當於目前商業銀行個人消費貸款利率水平的三分之一。
　
　　國務院新聞辦今日上午舉行新聞發布會，財政部、商務部、人行、金監總局有關負責人，將
介紹個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政策有關情況。
　
　　國家正通過一系列政策組合拳激發消費市場的活力，有專家指出，財政資金對特定貸款利息
進行直接補貼，可以降低居民購置大宗商品、提升生活品質的信貸門檻，直接釋放消費潛力。零
售連鎖股個別衝高，合百集團（深：０００４１７）漲停，國光連鎖（滬：６０５１８８）升超
７％，國芳集團（滬：６０１０８６）漲４﹒５％，武商集團（深：０００５０１）升２﹒５％
，不過，重慶百貨（滬：６００７２９）大跌５％，大連友誼（深：０００６７９）跌２﹒８％
。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處