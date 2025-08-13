《Ａ股焦點》「雙貼息」政策發布會舉行，零售連鎖股個別衝高

《經濟通通訊社１３日專訊》內地昨日（１２日）下午同步公布兩項貸款貼息政策－－《個

人消費貸款財政貼息政策實施方案》、《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，兩項貸款貼

息政策的年貼息比例均為１個百分點，中央財政將承擔貼息資金的９０％，以「真金白銀」減輕

服務業經營主體融資壓力、激發居民消費潛力。財政部指，此次個人消費貸款財政貼息利率為年

化１％，大體相當於目前商業銀行個人消費貸款利率水平的三分之一。



國務院新聞辦今日上午舉行新聞發布會，財政部、商務部、人行、金監總局有關負責人，將

介紹個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政策有關情況。



國家正通過一系列政策組合拳激發消費市場的活力，有專家指出，財政資金對特定貸款利息

進行直接補貼，可以降低居民購置大宗商品、提升生活品質的信貸門檻，直接釋放消費潛力。零

售連鎖股個別衝高，合百集團（深：０００４１７）漲停，國光連鎖（滬：６０５１８８）升超

７％，國芳集團（滬：６０１０８６）漲４﹒５％，武商集團（深：０００５０１）升２﹒５％

，不過，重慶百貨（滬：６００７２９）大跌５％，大連友誼（深：０００６７９）跌２﹒８％

。（ｒｙ）

