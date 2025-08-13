【恒大退市】恒大退市倒數，債務僅回籠廿億，相關地產Ａ股欠方向

《經濟通通訊社１３日專訊》中國恒大（０３３３３）即將告別香港資本市場，公司公告確

認股份上市的最後一天為下周五（２２日），並將於本月２５日上午９時起取消股份上市地位。

集團無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核。中國恒大１６年上市之路終結。



退市前夕，中國恒大清盤人稱，截至２０２５年７月３１日，清盤人已收到１８７份債權證

明表。提出的債權總額約為３５００億港元。清盤案的價值仍極不明朗，無法就還債提供指引；

目前變現金額約２０億港元，但回籠至公司「艱巨且耗時」。清盤人稱將恒大物業變現工作列為

最高優先事項。



Ａ股與恒大相關股份走勢分化，寶鷹股份（深：００２０４７）升約１％，全築股份

（滬：６０３０３０）跌１％，國民技術（深：３０００７７）跌０﹒５％，金科股份

（深：０００６５６）、廣田集團（深：００２４８２）、梅雁吉祥（滬：６００８６８）無升

跌。



至於地產股目前升多跌少，衢州發展（滬：６００２０８）漲停，浙江東日

（滬：６００１１３）揚９％，沙河股份（深：００００１４）升７％，珠江股份

（滬：６００６８４）彈４﹒３％；中洲控股（深：００００４２）則跌３﹒８％，深物業Ａ

（深：００００１１）跌２％。（ｒｙ）

