13/08/2025 09:31

【消費貼息】分析：助降購置大宗商品信貸門檻，放大財政資金效益

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政部、人民銀行、金融監管總局昨日印發《個人消費貸款財
政貼息政策實施方案》（下稱《方案》），明確在２０２５年９月１日至２０２６年８月３１日
期間，對個人消費貸款中實際用於消費的部分給予貼息。《界面新聞》引述財信金控首席經濟學
家伍超明表示，財政資金對特定貸款利息進行直接補貼，可以降低居民購置大宗商品、提升生活
品質的信貸門檻，直接釋放消費潛力。
　
　　伍超明同時提到，從宏觀層面看，貼息政策兼顧財政「精準滴灌」和貨幣政策非對稱降息功
效，其中財政貼息以槓桿方式放大了信貸乘數效應，貨幣政策在總量穩定的前提下實現結構性寬
鬆，導致財政資金效益顯著放大，緩解了當前實體信貸需求不足問題。
　
　　粵開證券首席經濟學家兼研究院院長羅志恒亦認為，財政貼息有利於發揮財政的槓桿效應。
他指出，單純的財政補貼乘數效應有限，但是通過貼息的方式，可以撬動更大資金規模，有利於
提高財政資金的使用效率。
　
　　根據《方案》，居民個人使用指定２３家貸款經辦機構發放的個人消費貸款（不含信用卡業
務）中實際用於消費的部分，可按規定享受貼息政策。年貼息比例為１個百分點，且最高不超過
貸款合同利率的５０％，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的９０％、１０％。
　
　　貼息範圍包括單筆５萬元（人民幣．下同）以下的消費，以及單筆５萬元及以上的家用汽車
、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療共七大類重點領域消費；單
筆超５萬元的消費以５萬元消費額度為上限進行貼息。每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的
全部個人消費貸款累計貼息上限為３０００元（對應符合條件的累計消費金額３０萬元），其中
在一家貸款經辦機構可享受單筆５萬元以下的個人消費貸款累計貼息上限為１０００元（對應符
合條件的累計消費金額１０萬元）。（ｓｌ）

