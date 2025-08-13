  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 10:08

《中國要聞》基本醫保及商保創新藥目錄初審，逾６５０個藥品入圍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家醫保局昨（１２日）正式公示２０２５年國家基本醫療保
險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調整的初步形式審查結果，合計
有超過６５０個藥品進入基本醫保目錄與商保創新藥目錄。其中，有５３４個通過基本醫保目錄
初審，１２１個通過商保創新藥目錄初審。
　
　　據內媒報道，本次目錄調整首次實施「雙軌制」，即基本醫保目錄聚焦基礎保障，商保創新
藥目錄針對符合「獨家新藥」或「罕見病用藥」條件的藥品提供補充保障通道。部分藥品同時申
報了雙目錄。
　
＊通過基本醫保初審目錄外藥品較去年增加＊
　
　　公示名單顯示，申報基本醫保目錄的藥品有７１８份，當中５３４個藥品通用名通過初審，
其中有３１０個目錄外藥品，較２０２４年２４９個顯著增加。目錄外西藥佔比超八成，包括腫
瘤靶向藥、罕見病用藥及新型製劑（如口崩片、吸入劑等）；部分中成藥，如國藥集團的經典名
方現代化品種「當歸補血湯顆粒」等也在列。
　
　　今年目錄調整增設商保創新藥目錄，國家醫保局共收到１４１份申報，１２１個藥品通用名
通過初審。此前備受市場關注的一針１２０萬元人民幣的復星凱特的阿基侖賽注射液、科濟藥業
旗下一針１１５萬元人民幣的澤沃基奧侖賽注射液等ＣＡＲ－Ｔ（嵌合抗原受體Ｔ細胞）產品均
入圍。
　
　　國家醫保局強調，通過形式審查僅代表藥品具備參與後續評審資格，不等於納入最終目錄。
後續將嚴格遵循「保基本」原則，通過專家評審、價格談判╱競價等環節綜合評估。獨家藥品需
談判成功、非獨家藥品需競價成功方可納入目錄，確保醫保基金可持續和患者可及性。國家醫保
局並特別提醒申報企業，近期部分藥品納入目錄後出現供應短缺問題，企業需切實保障市場供應
，滿足參保患者需求。（ｓｌ）
　
　

