13/08/2025 10:17

小米據報調整非洲市場負責人，與傳音「對決」

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《新浪科技》報道，小米（０１８１０）近日對非洲市場進
行人事調整，任命劉社全擔任非洲地區部總經理兼任西非戰區負責人，向國際銷售部總經理林恩
匯報。此次人事調整還涉及多位非洲地區部負責人，包括任命鄒承宗擔任東非戰區負責人，黃進
華擔任肯尼亞國家經理，吳春暉擔任市場部負責人，劉業齊擔任售後服務部負責人，上述四人均
向非洲地區部總經理劉社全匯報。報道認為，小米此舉是要向「非洲機王」傳音
（滬：６８８０３６）展開「對決」。
　
　　報道指出，小米在非洲市場的投入正在威脅從非洲市場起家的國產手機廠商傳音。２０２４
年，小米在非洲的銷量增長達３８％，市場份額升至１１％，成為僅次於傳音和三星的第三大智
能手機品牌。目前傳音亦正在加速多元化戰略。此前《新浪科技》曾引述知情人士透露，傳音已
成立出行事業部，探索兩輪電動車等相關業務。
　
　　報道又提到，在去年９月舉行的第八屆中非企業家大會上，小米集團創始人、董事長兼
ＣＥＯ雷軍在演講中表示，小米已經在埃及、南非、尼日利亞、摩洛哥、阿爾及利亞、肯尼亞等
１６個非洲國家開展業務，下一步將加大在非洲大陸的投入。雷軍當時還提到，小米希望有機會
能夠在包括新能源汽車在內的各個新興產業領域與非洲企業強化合作。（ｓｌ）

