  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 10:42

微信分付灰度測試借款功能，支付超百元即解鎖，款項直入銀行卡

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，微信「分付」近日悄悄上線了「借款」功能，該
功能處於灰度測試。對此，騰訊（００７００）相關人士表示，分付是騰訊在灰度測試的消費信
貸產品，用戶能夠通過分付額度享受消費借款服務。目前分付正在小範圍試行借款服務升級，用
戶可憑歷史大額交易記錄，借款至銀行卡用於微信支付外的消費用途，滿足用戶不同場景的需求

　
　　據介紹，微信分付的借款功能與交易掛勾，需滿足三個條件：１﹒　近３０天、支付滿
１００元人民幣的交易；２﹒　支付時未使用「分付」付款；３﹒　通過系統綜合評估。
　
　　報道指，經實際測試，使用微信支付（非微信分付）完成一筆１００元人民幣以上的交易後
，借款功能隨即解鎖，且該筆交易金額可直接借款至銀行卡，申請提交後迅速獲批，次日即可開
始還款。借款成功後，微信分付的額度會相應減少，這意味著借款與信用消費共享同一信貸額度

　
　　報道又指，微信分付自去年底向部分用戶開放以來，已支持吃飯、購物等日常消費場景，但
暫不支持發紅包。其利息按日計算，日利率為０﹒０４５％，用戶可隨時還款，已還部分不再計
息，每月最低還款１０％即可繼續使用。此次灰度上線的「借款」功能，使微信分付在功能上類
似於融合了「花唄」和「借唄」的產品，既支持支付時的即時借貸，又允許用戶基於歷史交易申
請借款，資金可直接劃轉至銀行卡。（ｓｌ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處