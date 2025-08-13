微信分付灰度測試借款功能，支付超百元即解鎖，款項直入銀行卡

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，微信「分付」近日悄悄上線了「借款」功能，該
功能處於灰度測試。對此，騰訊（００７００）相關人士表示，分付是騰訊在灰度測試的消費信
貸產品，用戶能夠通過分付額度享受消費借款服務。目前分付正在小範圍試行借款服務升級，用
戶可憑歷史大額交易記錄，借款至銀行卡用於微信支付外的消費用途，滿足用戶不同場景的需求
。
據介紹，微信分付的借款功能與交易掛勾，需滿足三個條件：１﹒ 近３０天、支付滿
１００元人民幣的交易；２﹒ 支付時未使用「分付」付款；３﹒ 通過系統綜合評估。
報道指，經實際測試，使用微信支付（非微信分付）完成一筆１００元人民幣以上的交易後
，借款功能隨即解鎖，且該筆交易金額可直接借款至銀行卡，申請提交後迅速獲批，次日即可開
始還款。借款成功後，微信分付的額度會相應減少，這意味著借款與信用消費共享同一信貸額度
。
報道又指，微信分付自去年底向部分用戶開放以來，已支持吃飯、購物等日常消費場景，但
暫不支持發紅包。其利息按日計算，日利率為０﹒０４５％，用戶可隨時還款，已還部分不再計
息，每月最低還款１０％即可繼續使用。此次灰度上線的「借款」功能，使微信分付在功能上類
似於融合了「花唄」和「借唄」的產品，既支持支付時的即時借貸，又允許用戶基於歷史交易申
請借款，資金可直接劃轉至銀行卡。（ｓｌ）
【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票