微信分付灰度測試借款功能，支付超百元即解鎖，款項直入銀行卡

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，微信「分付」近日悄悄上線了「借款」功能，該

功能處於灰度測試。對此，騰訊（００７００）相關人士表示，分付是騰訊在灰度測試的消費信

貸產品，用戶能夠通過分付額度享受消費借款服務。目前分付正在小範圍試行借款服務升級，用

戶可憑歷史大額交易記錄，借款至銀行卡用於微信支付外的消費用途，滿足用戶不同場景的需求

。



據介紹，微信分付的借款功能與交易掛勾，需滿足三個條件：１﹒ 近３０天、支付滿

１００元人民幣的交易；２﹒ 支付時未使用「分付」付款；３﹒ 通過系統綜合評估。



報道指，經實際測試，使用微信支付（非微信分付）完成一筆１００元人民幣以上的交易後

，借款功能隨即解鎖，且該筆交易金額可直接借款至銀行卡，申請提交後迅速獲批，次日即可開

始還款。借款成功後，微信分付的額度會相應減少，這意味著借款與信用消費共享同一信貸額度

。



報道又指，微信分付自去年底向部分用戶開放以來，已支持吃飯、購物等日常消費場景，但

暫不支持發紅包。其利息按日計算，日利率為０﹒０４５％，用戶可隨時還款，已還部分不再計

息，每月最低還款１０％即可繼續使用。此次灰度上線的「借款」功能，使微信分付在功能上類

似於融合了「花唄」和「借唄」的產品，既支持支付時的即時借貸，又允許用戶基於歷史交易申

請借款，資金可直接劃轉至銀行卡。（ｓｌ）

