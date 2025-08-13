【ＡＩ】廣東省委書記黃坤明赴深圳調研優必選等ＡＩ與機器人公司

《經濟通通訊社１３日專訊》廣東省委書記黃坤明昨（１２日）到深圳市，就人工智能與機

器人產業發展進行專題調研。黃坤明先後去到深圳市優必選科技股份有限公司、深圳市越疆科技

股份有限公司、樂聚（深圳）機器人技術有限公司和深圳元象信息科技有限公司，與企業負責人

深入交流，觀看機器人樣機演示，仔細詢問了解產品性能優勢、行業應用和市場銷售情況。



黃坤明充分肯定企業堅持自主創新，在關鍵核心技術攻關和產業化運用上取得積極進展，勉

勵企業保持定力，強化協同，以更大力度推進研發創新，推動產品進一步強功能、優體驗、降成

本，大力開拓應用場景，面向市場需求開發豐富多樣的新產品，不斷鞏固增強核心競爭優勢；要

求當地進一步強化政策供給和要素保障，提供優質高效精准服務，支持企業做強做大。



黃坤明並充分肯定近年來深圳搶抓機遇大力培育發展人工智能與機器人產業集群，為廣東建

設更具國際競爭力的現代化產業體系作出重要貢獻。他指出，廣東必須以責無旁貸的勇氣銳氣搶

佔制勝這一新賽道，深圳培育壯大人工智能與機器人產業有基礎、有條件、有優勢，要進一步強

化責任擔當，加力提速推動人工智能與機器人產業成群成勢發展。（ｓｌ）

