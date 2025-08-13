《中國要聞》湖北天門市生三孩獎補超３５萬元，出生人口同比大增

《經濟通通訊社１３日專訊》內地為提高生育率扭盡六壬，其中湖北天門市對生二孩、三孩

的獎勵和補貼分別高達２８﹒７萬（人民幣．下同）和３５﹒６萬，結果當地出生人口去年同比

增１７％，８年來首次降轉增；今年上半年出生人口同比增幅亦達５﹒６％。



據《大河報》報道，近日天門市有網民發帖分享，她於２０２４年５月生下二胎後，出院時

領取了２３００元住院補貼，今年６月又收到４２００元產假補助，每月還能領取８００元育兒

補貼，購房時更獲得６萬元補貼，有關政策實實在在減輕了家庭負擔。



該報記者昨（１２日）致電天門市衛生健康委員會查詢，工作人員介紹，政策規定：二孩家

庭可獲２３００元一次性獎勵，每月８００元育兒補貼發放至孩子３歲；三孩家庭則有３３００

元一次性補貼和每月１０００元育兒補貼。此外，生育二孩、三孩家庭分別可享６萬、１２萬元

購房補貼；同時，醫院為二孩家庭提供建檔產檢、四維Ｂ超、胎兒心臟彩超等免費服務。根據上

述政策，二孩家庭累計最高可享受價值約２８７１８８元的獎勵、補貼及免費服務，三孩家庭累

計最高可享受價值約３５５９８８元的獎勵、補貼及免費服務。



報道引述天門市第一人民醫院工作人員表示，「鼓勵生育政策出台後，生二胎、三胎的人數

明顯增多」。天門市２０２４年至２０２６年投入３億多元用於鼓勵生育，有關政策適用於

２０２４年４月１日以後生育二孩或三孩的家庭，截止時間為２０２７年５月１日。（ｓｌ）

