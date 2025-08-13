《Ａ股焦點》貴州茅台紀念酒特殊日期編碼每瓶炒至１０萬元天價

《經濟通通訊社１３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）上周五（８日）在「ｉ茅台」

平台開售的超高端新品「貴州茅台酒（五星商標上市７０周年紀念）」，僅２分鐘即售罄。據酒

類行情監測公眾號「今日酒價」數據顯示，該款酒今日的批發參考價為每瓶１﹒２５萬元（人民

幣．下同），較前一日上漲４０００元，漲幅高達４７﹒０６％，並較７０００元的發售價上漲

７８﹒５７％。



「貴州茅台酒（五星商標上市７０周年紀念）」限量發售２５５６８瓶，每瓶均印有專屬身

份編碼（１９５４０５０１－２０２４０４３０）專屬身份編碼。據《藍鯨新聞》報道，該款酒

在閒魚、小紅書等平台的二手價每瓶介乎９０００－１５０００元，特殊日期編碼酒款更被炒至

１０萬元天價，較發售價暴漲超１３００％。



不過，報道引述一位酒商表示，現在萬元掛牌更多是試探市場，真實成交還不好講，「紀念

酒流通需要特定藏家接盤，普通消費者根本不會為編碼溢價買單，我們的客戶並不一定會購買。

當前炒作邏輯與早年生肖茅台如出一轍，２０１７年雞茅最高炒到８０００元，現在跌回

２５００元」。



貴州茅台目前股價跌０﹒９３％，報１４２３﹒６７元人民幣。（ｓｌ）

