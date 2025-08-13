  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 13:57

《Ａ股焦點》貴州茅台紀念酒特殊日期編碼每瓶炒至１０萬元天價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）上周五（８日）在「ｉ茅台」
平台開售的超高端新品「貴州茅台酒（五星商標上市７０周年紀念）」，僅２分鐘即售罄。據酒
類行情監測公眾號「今日酒價」數據顯示，該款酒今日的批發參考價為每瓶１﹒２５萬元（人民
幣．下同），較前一日上漲４０００元，漲幅高達４７﹒０６％，並較７０００元的發售價上漲
７８﹒５７％。
　
　　「貴州茅台酒（五星商標上市７０周年紀念）」限量發售２５５６８瓶，每瓶均印有專屬身
份編碼（１９５４０５０１－２０２４０４３０）專屬身份編碼。據《藍鯨新聞》報道，該款酒
在閒魚、小紅書等平台的二手價每瓶介乎９０００－１５０００元，特殊日期編碼酒款更被炒至
１０萬元天價，較發售價暴漲超１３００％。
　
　　不過，報道引述一位酒商表示，現在萬元掛牌更多是試探市場，真實成交還不好講，「紀念
酒流通需要特定藏家接盤，普通消費者根本不會為編碼溢價買單，我們的客戶並不一定會購買。
當前炒作邏輯與早年生肖茅台如出一轍，２０１７年雞茅最高炒到８０００元，現在跌回
２５００元」。
　
　　貴州茅台目前股價跌０﹒９３％，報１４２３﹒６７元人民幣。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處