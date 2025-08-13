《中歐關係》商務部制裁立陶宛兩家銀行，反制歐盟涉俄制裁措施

《經濟通通訊社１３日專訊》此前歐盟在第１８輪對俄羅斯制裁中，以涉嫌參與協助俄方規

避制裁為由，把中國綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行列入制裁名單。中國商務部今日頒

布「商務部令二零二五年第５號」，公布《關於對歐盟兩家金融機構採取反制措施的決定》，自

２０２５年８月１３日起施行。



《決定》指，今年７月１８日，歐盟在第１８輪對俄羅斯制裁中，將兩家中國金融機構列入

制裁名單，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。依據中國反外國

制裁法相關條文，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將歐盟ＵＡＢ Ｕｒｂｏ

Ｂａｎｋａｓ和ＡＢ Ｍａｎｏ Ｂａｎｋａｓ兩家銀行列入反制清單，並採取以下反制措施：

禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。



＊商務部：堅決反對歐盟制裁兩家中國金融機構＊



商務部批評，歐盟不顧中方嚴正立場，執意以涉俄為由將兩家中國金融機構列入制裁名單，

並於８月９日正式實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當合法

權益，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。中方對此堅決反對。為堅決維護自身主權

、安全和發展利益，作出上述反制。希望歐方珍視中國與歐盟及其成員國在經貿和金融領域形成

的長期良好合作關係，糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益和破壞中歐合作的行為。



公開資料顯示，今次受制裁的兩家歐盟銀行均位於立陶宛。２０２１年，立陶宛容許台北在

其首都以「台灣」名義設立代表處，中國與立陶宛的關係隨即跌至冰點，中國更把原本的駐立陶

宛大使館降級為「代辦處」，並要求立方同樣更名。立方不承認「代辦處」這一稱號，拒絕為中

方人員的外交認證延期。今年５月中旬，最後一名中國外交官短暫出境立陶宛旅行後被拒絕再次

入境。目前中國駐立陶宛代辦處已無中方人員。中國駐立陶宛代辦處６月時公告，領務暫由中國

駐拉脫維亞大使館代管。（ｓｌ）

