【聚焦數據】７月新增人民幣貸款減少５００億元，２０年來首跌

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，前七個月人民幣貸款增加１２﹒８７萬億元（
人民幣．下同），按上月公布的上半年人民幣貸款增加１２﹒９２萬億元計算，７月人民幣貸款
減少５００億元，是２００５年７月以來首次負增長，遠低於預期的新增３０００億元，６月為
新增２﹒２４萬億元。
前七個月，分部門看，住戶貸款增加６８０７億元，其中，短期貸款減少３８３０億元，中
長期貸款增加１﹒０６萬億元；企（事）業單位貸款增加１１﹒６３萬億元，其中，短期貸款增
加３﹒７５萬億元，中長期貸款增加６﹒９１萬億元，票據融資增加８２４７億元；非銀行業金
融機構貸款增加２３５７億元。
７月末，本外幣貸款餘額２７２﹒４８萬億元，同比增長６﹒７％。月末人民幣貸款餘額
２６８﹒５１萬億元，同比增長６﹒９％。
７月末，外幣貸款餘額５５５８億美元，同比下降８﹒１％。前七個月外幣貸款增加１３７
億美元。
＊７月新增人民幣存款５０００億元＊
前七個月人民幣存款增加１８﹒４４萬億元，按上月公布的上半年人民幣存款增加
１７﹒９４萬億元計算，７月新增人民幣存款５０００億元，６月為大增３﹒２１萬億元。
前七個月，住戶存款增加９﹒６６萬億元，非金融企業存款增加３１０９億元，財政性存款
增加２﹒０２萬億元，非銀行業金融機構存款增加４﹒６９萬億元。
７月末，本外幣存款餘額３２７﹒８３萬億元，同比增長９％。月末人民幣存款餘額
３２０﹒６７萬億元，同比增長８﹒７％。
７月末，外幣存款餘額１萬億美元，同比增長２０％。前七個月外幣存款增加１４８９億美
元。（ｓｌ）
