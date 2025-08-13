【聚焦數據】７月新增人民幣貸款減少５００億元，２０年來首跌

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，前七個月人民幣貸款增加１２﹒８７萬億元（

人民幣．下同），按上月公布的上半年人民幣貸款增加１２﹒９２萬億元計算，７月人民幣貸款

減少５００億元，是２００５年７月以來首次負增長，遠低於預期的新增３０００億元，６月為

新增２﹒２４萬億元。



前七個月，分部門看，住戶貸款增加６８０７億元，其中，短期貸款減少３８３０億元，中

長期貸款增加１﹒０６萬億元；企（事）業單位貸款增加１１﹒６３萬億元，其中，短期貸款增

加３﹒７５萬億元，中長期貸款增加６﹒９１萬億元，票據融資增加８２４７億元；非銀行業金

融機構貸款增加２３５７億元。



７月末，本外幣貸款餘額２７２﹒４８萬億元，同比增長６﹒７％。月末人民幣貸款餘額

２６８﹒５１萬億元，同比增長６﹒９％。



７月末，外幣貸款餘額５５５８億美元，同比下降８﹒１％。前七個月外幣貸款增加１３７

億美元。



＊７月新增人民幣存款５０００億元＊



前七個月人民幣存款增加１８﹒４４萬億元，按上月公布的上半年人民幣存款增加

１７﹒９４萬億元計算，７月新增人民幣存款５０００億元，６月為大增３﹒２１萬億元。



前七個月，住戶存款增加９﹒６６萬億元，非金融企業存款增加３１０９億元，財政性存款

增加２﹒０２萬億元，非銀行業金融機構存款增加４﹒６９萬億元。



７月末，本外幣存款餘額３２７﹒８３萬億元，同比增長９％。月末人民幣存款餘額

３２０﹒６７萬億元，同比增長８﹒７％。



７月末，外幣存款餘額１萬億美元，同比增長２０％。前七個月外幣存款增加１４８９億美

元。（ｓｌ）

