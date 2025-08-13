【聚焦數據】７月末社融規模存量４３１﹒２６萬億，同比增９％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，２０２５年７月末社會融資規

模存量為４３１﹒２６萬億元（人民幣．下同），同比增長９％。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２６４﹒７９萬億元，同比增長６﹒８％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒２１萬億元，同比下降２３﹒２％；委託貸款餘額

為１１﹒１６萬億元，同比下降０﹒４％；信託貸款餘額為４﹒４６萬億元，同比增長５﹒９％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為１﹒９２萬億元，同比下降１０﹒４％；企業債券餘額為

３３﹒３９萬億元，同比增長３﹒８％；政府債券餘額為８９﹒９９萬億元，同比增長

２１﹒９％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒９４萬億元，同比增長３﹒２％。



從結構看，７月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒４％

，同比低１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒６％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％

，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒４％，同比低０﹒１個百分點；

企業債券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒９％，同比高

２﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

