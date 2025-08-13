  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】從恒大、華南城，看國資救市困局

　　【ＦＯＣＵＳ】「世界５００強」、「胡潤中國首富」，再響亮的名號，也改變不了恒大
（０３３３３）將於本月２５日摘牌的終局。無論是慷慨馳援的國資金主，還是炒作利空出盡的
散戶，都淪為時代的炮灰。加上華南城（０１６６８）周二（１２日）遭勒令清盤，國資一地雞
毛的境遇，警示地產下行周期無人獨善其身。
　
＊監管約談四年後摘牌＊
　
　　從人行、銀保監２０２１年８月１９日公告約談恒大高管，到２０２５年８月２２日上市
ｌａｓｔ　ｄａｙ，再次印證「字少事大」的東方哲學。
　
　　自２００９年１１月登陸港股，恒大憑藉「高槓桿、高周轉、低成本」的商業模式，市值從
７００億元伊始攀升至巔峰時期逾４０００億元，老闆許家印２０１７年問鼎中國首富，惟背後
代價是２﹒３９萬億元天量負債（截至２０２３年６月）。
　
　　更令人嘆息的是一眾小股民和國資。儘管恒大暴雷後，股價從最高近３０元一路跌至「毫子

」，２０２３年１０月３日，仍因押注「利空出盡（許家印正式落馬）」而單日最多飆升４２％
。押錯寶的更有廣深國資，其中以深圳安居集團（原深圳人才安居集團）２０２０年１１月以
２００億元承接恒大４﹒７％股權最為唏噓，僅一年之後，該筆權益工具投資就減值近５９％。
　
＊深廣、合肥國資踩雷＊
　
　　同樣踩雷的還有２０１７年出資５５億元獲恒大１﹒７６％股權的深圳控股，以及２０２０
年、２０２１年出資１００億獲恒大４﹒８０７２％股權的廣州城投。此外，安徽國資合肥建工
，確定本月底解散全體員工，為這間擁有６７年歷史的國企畫上句號，一大主因即是涉及恒大的
巨額工程款變為壞帳。
　
　　恒大壽終正寢，留下的後遺症仍需時消化，據清盤人最新進展報告顯示，涉及１８７份債權
證明的債務負擔達３５００億元。現在的問題是，下一個的「雷」是誰？
　
　　以昨日遭頒令清盤的華南城為例，其大股東亦為國資背景的深圳特區建設集團。而上半年預
計虧損逾百億的萬科（０２２０２），僅７月至今，就獲大股東深鐵集團馳援不逾８７﹒９８億
元借款，但相比逾３６５８億元（截至一季度末）的有息負債僅屬杯水車薪。
　
＊內房量價齊跌或未止＊
　
　　更悲觀的是，儘管內地７０大中城市６月新房價格錄８個月來最大按月跌幅（０﹒２７％）
，卻未能提振買家入市意欲，７月首２３天，杭州、深圳、上海、廣州、成都的新房銷售面積按
月分別跌３６％、２３％、１７％、１１％、１１％。
　
　　２０２１年初因下調恒大評級至「賣出」，而聲名鵲起的瑞銀房地產研究主管林鎮鴻最新指
，內房銷售勢頭平平，如果情況持續，復甦將比預期來得更晚。而４月時，他曾表示轉向看多內
房。
　
　　恒大的歷史性退市，顯示「國資入局」非但非靈丹妙藥，更恐淪眼光失準、決策失誤的犧牲
品。下半年更大力度推動樓市止跌回穩，繼北京最新撤銷五環外地區限購，各地勢加碼出招。　

