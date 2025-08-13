【ＦＯＣＵＳ】從恒大、華南城，看國資救市困局

【ＦＯＣＵＳ】「世界５００強」、「胡潤中國首富」，再響亮的名號，也改變不了恒大

（０３３３３）將於本月２５日摘牌的終局。無論是慷慨馳援的國資金主，還是炒作利空出盡的

散戶，都淪為時代的炮灰。加上華南城（０１６６８）周二（１２日）遭勒令清盤，國資一地雞

毛的境遇，警示地產下行周期無人獨善其身。



＊監管約談四年後摘牌＊



從人行、銀保監２０２１年８月１９日公告約談恒大高管，到２０２５年８月２２日上市

ｌａｓｔ ｄａｙ，再次印證「字少事大」的東方哲學。



自２００９年１１月登陸港股，恒大憑藉「高槓桿、高周轉、低成本」的商業模式，市值從

７００億元伊始攀升至巔峰時期逾４０００億元，老闆許家印２０１７年問鼎中國首富，惟背後

代價是２﹒３９萬億元天量負債（截至２０２３年６月）。



更令人嘆息的是一眾小股民和國資。儘管恒大暴雷後，股價從最高近３０元一路跌至「毫子

股

」，２０２３年１０月３日，仍因押注「利空出盡（許家印正式落馬）」而單日最多飆升４２％

。押錯寶的更有廣深國資，其中以深圳安居集團（原深圳人才安居集團）２０２０年１１月以

２００億元承接恒大４﹒７％股權最為唏噓，僅一年之後，該筆權益工具投資就減值近５９％。



＊深廣、合肥國資踩雷＊



同樣踩雷的還有２０１７年出資５５億元獲恒大１﹒７６％股權的深圳控股，以及２０２０

年、２０２１年出資１００億獲恒大４﹒８０７２％股權的廣州城投。此外，安徽國資合肥建工

，確定本月底解散全體員工，為這間擁有６７年歷史的國企畫上句號，一大主因即是涉及恒大的

巨額工程款變為壞帳。



恒大壽終正寢，留下的後遺症仍需時消化，據清盤人最新進展報告顯示，涉及１８７份債權

證明的債務負擔達３５００億元。現在的問題是，下一個的「雷」是誰？



以昨日遭頒令清盤的華南城為例，其大股東亦為國資背景的深圳特區建設集團。而上半年預

計虧損逾百億的萬科（０２２０２），僅７月至今，就獲大股東深鐵集團馳援不逾８７﹒９８億

元借款，但相比逾３６５８億元（截至一季度末）的有息負債僅屬杯水車薪。



＊內房量價齊跌或未止＊



更悲觀的是，儘管內地７０大中城市６月新房價格錄８個月來最大按月跌幅（０﹒２７％）

，卻未能提振買家入市意欲，７月首２３天，杭州、深圳、上海、廣州、成都的新房銷售面積按

月分別跌３６％、２３％、１７％、１１％、１１％。



２０２１年初因下調恒大評級至「賣出」，而聲名鵲起的瑞銀房地產研究主管林鎮鴻最新指

，內房銷售勢頭平平，如果情況持續，復甦將比預期來得更晚。而４月時，他曾表示轉向看多內

房。



恒大的歷史性退市，顯示「國資入局」非但非靈丹妙藥，更恐淪眼光失準、決策失誤的犧牲

品。下半年更大力度推動樓市止跌回穩，繼北京最新撤銷五環外地區限購，各地勢加碼出招。

