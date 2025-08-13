【人行操作】一個月期１２００億國庫現金定存下周一招投標

《經濟通通訊社１３日專訊》財政部、人民銀行定於２０２５年８月１８日（下周一）進行
２０２５年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（八期）招投標。本期操作量１２００億元人民
幣，期限１個月（２８天），起息日為２０２５年８月１８日，到期日為２０２５年９月１５日
（遇節假日順延），面向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。
（ｓｌ）
13/08/2025 17:51
