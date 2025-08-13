  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　２８２０﹒７１
　　中國船舶　（６００１５０）　　１８０８﹒２９
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　１７５０﹒００
　　工業富聯　（６０１１３８）　　１７０３﹒０１
　　海光信息　（６８８０４１）　　１２７０﹒６９
　　招商銀行　（６０００３６）　　１１２３﹒５６
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１０５８﹒４４
　　中國平安　（６０１３１８）　　　９７０﹒２０
　　藥明康德　（６０３２５９）　　　９５８﹒６９
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　９５４﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中際旭創　（３００３０８）　　１８９９﹒８４
　　寧德時代　（３００７５０）　　１８３２﹒８６
　　新易盛　　（３００５０２）　　１６５８﹒１９
　　陽光電源　（３００２７４）　　１４２７﹒１７
　　東方財富　（３０００５９）　　１２８６﹒１０
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１２５４﹒１８
　　比亞迪　　（００２５９４）　　　９９１﹒５４
　　滬電股份　（００２４６３）　　　８４２﹒１５
　　五糧液　　（０００８５８）　　　８００﹒２３
　　英維克　　（００２８３７）　　　７９７﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

