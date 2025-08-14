  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 08:56

《中國監管》內地擬加強智能網聯汽車監管，包括自動駕駛宣傳等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家市監總局及工信部聯合發布徵求意見
稿，擬加強新能源汽車企業在軟件在線升級（ＯＴＡ升級）、產品召回、自動駕駛宣傳等方面的
監管。新規要求，未經備案不得開展ＯＴＡ升級；自動駕駛宣傳方面，不得「做虛假、誇大系統
能力或引人誤解的宣傳」。
　
　　《關於加強智能網聯新能源汽車產品召回、生產一致性監督管理與規範宣傳的通知（徵求意
見稿）》要求，新能源汽車企業向消費者提供有關智能網聯新能源汽車駕駛自動化等級、系統能
力、系統邊界等訊息時，不得做虛假、誇大系統能力或引人誤解的宣傳。
　
＊未經備案不得開展ＯＴＡ升級活動＊
　
　　此外，企業嚴格執行軟件ＯＴＡ升級活動分類管理要求，未經備案不得開展ＯＴＡ升級活動
，不得將未經充分測試驗證的軟件版本推送給用戶。意見稿指出：「不得通過ＯＴＡ方式隱瞞缺
陷，確保生產的搭載組合駕駛輔助系統的智能網聯新能源汽車產品與准入產品一致，並承擔產品
安全責任」。
　
＊不得暗示消費者可以視其為自動駕駛系統＊
　
　　加強廣告宣傳監管方面，徵求意見稿稱，企業在組合駕駛輔助系統或功能命名及營銷宣傳中
，不得暗示消費者可以視其為自動駕駛系統、具備實際上並不具備的功能，防止駕駛員濫用；應
當避免誇大宣傳車輛駕駛性能，誤導消費者以不合理的高速駕駛車輛。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處