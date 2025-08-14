  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

14/08/2025 08:58

《駐京專電》財政部下達農業生產防災資金１１億，全力做好促穩產

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》財政部近日會同農業農村部下達中央財政
農業生產防災救災資金１１﹒４６億元人民幣，支持１３個糧食主產省份實施秋糧「一噴多促」
，全力做好防災減災促穩產工作。中央財政重點對玉米、大豆、中稻等主要秋糧作物噴施植物生
長調節劑、葉面肥、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等給予補助，為穩定秋糧生產、全年糧食豐收提供有力
保障。

