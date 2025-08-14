  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 09:20

《中國要聞》上海升級科技創新券政策，推「免申即享」惠企新模式

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上海市科委與上海市財政局聯合發布修訂後的《上海市科技創
新券管理辦法》，聚焦「免申即享」「直達快享」服務機制，通過簡化流程、精準覆蓋、強化監
管三大舉措，進一步優化財政科技投入方式，推動科技資源開放共享。
　
　　修訂後的《管理辦法》規範全流程管理。明確創新券「免申即享」落地方式，並明確「上海
市科技創新券智能化工作平台」在用券、兌付中的核驗功能，以及兌付和撥款流程的縮減，突顯
創新券政策「免申即享」服務便捷性。政策覆蓋範圍更加精準。加快落實科技服務業高質量發展
有關要求，更加精準地錨定使用主體（科技型中小企業）範圍，通過大數據比對將符合條件的企
業納入「免申即享」發券範圍。並研究增加部分服務類別，持續動態更新服務事項清單。
　
　　此外，強化服務機構管理。進一步完善創新券服務機構日常管理和評價激勵機制，優化服務
機構入駐流程。加強常態化監督。明確各方監督責任，加強對創新券訂單和機構開展常態化事中
事後監督管理，以保障創新券「免申即享」工作的合規性、真實性和有效性。（ｅｗ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處