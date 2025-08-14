《中國要聞》上海升級科技創新券政策，推「免申即享」惠企新模式

《經濟通通訊社１４日專訊》上海市科委與上海市財政局聯合發布修訂後的《上海市科技創

新券管理辦法》，聚焦「免申即享」「直達快享」服務機制，通過簡化流程、精準覆蓋、強化監

管三大舉措，進一步優化財政科技投入方式，推動科技資源開放共享。



修訂後的《管理辦法》規範全流程管理。明確創新券「免申即享」落地方式，並明確「上海

市科技創新券智能化工作平台」在用券、兌付中的核驗功能，以及兌付和撥款流程的縮減，突顯

創新券政策「免申即享」服務便捷性。政策覆蓋範圍更加精準。加快落實科技服務業高質量發展

有關要求，更加精準地錨定使用主體（科技型中小企業）範圍，通過大數據比對將符合條件的企

業納入「免申即享」發券範圍。並研究增加部分服務類別，持續動態更新服務事項清單。



此外，強化服務機構管理。進一步完善創新券服務機構日常管理和評價激勵機制，優化服務

機構入駐流程。加強常態化監督。明確各方監督責任，加強對創新券訂單和機構開展常態化事中

事後監督管理，以保障創新券「免申即享」工作的合規性、真實性和有效性。


