  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 10:47

《駐京專電》數據局：去年數據產業規模近６萬億，未來保持高增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家數據局局長劉烈宏表示，中國數據產
業處於快速發展階段，市場空間大，已成為數字經濟發展的新增長點。據國家數據發展研究院研
究，２０２４年，全國數據企業數量超過４０萬家，數據產業規模達５﹒８６萬億元，較「十三
五」末增長１１７％，預計未來幾年仍將保持較高的增長水平。今年，計劃部署一批數據產業集
聚區建設試點，以此為抓手不斷優化產業布局，加快形成產業生態和規模優勢。
　
　　他指出，數據產業主要包括數據採集匯聚、計算存儲、流通交易、開發利用、安全治理和數
據基礎設施建設及服務等業態，是促進數據要素市場化價值化的新興產業。
　
　　當前，數據技術正從商業智能（ＢＩ）向人工智能（ＡＩ）加速演進，以數據深度挖掘和融
合應用、算法算力和數據高度集成為主要特徵的產業生態正在形成。數據驅動技術創新、應用創
新、產業創新不斷深化，數據「採存算管用」全鏈條煥新迭代，催生出「數據即服務」「知識即
服務」「模型即服務」等新模式、新業態。據國家數據發展研究院研究，２０２４年，上市數據
企業平均研發投入較「十三五」末增長７９％，年均增速是１５﹒７％，產業鏈創新活力持續增
強。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處