《駐京專電》數據局：去年數據產業規模近６萬億，未來保持高增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家數據局局長劉烈宏表示，中國數據產

業處於快速發展階段，市場空間大，已成為數字經濟發展的新增長點。據國家數據發展研究院研

究，２０２４年，全國數據企業數量超過４０萬家，數據產業規模達５﹒８６萬億元，較「十三

五」末增長１１７％，預計未來幾年仍將保持較高的增長水平。今年，計劃部署一批數據產業集

聚區建設試點，以此為抓手不斷優化產業布局，加快形成產業生態和規模優勢。



他指出，數據產業主要包括數據採集匯聚、計算存儲、流通交易、開發利用、安全治理和數

據基礎設施建設及服務等業態，是促進數據要素市場化價值化的新興產業。



當前，數據技術正從商業智能（ＢＩ）向人工智能（ＡＩ）加速演進，以數據深度挖掘和融

合應用、算法算力和數據高度集成為主要特徵的產業生態正在形成。數據驅動技術創新、應用創

新、產業創新不斷深化，數據「採存算管用」全鏈條煥新迭代，催生出「數據即服務」「知識即

服務」「模型即服務」等新模式、新業態。據國家數據發展研究院研究，２０２４年，上市數據

企業平均研發投入較「十三五」末增長７９％，年均增速是１５﹒７％，產業鏈創新活力持續增

強。

