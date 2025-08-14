  • 會員
AH股新聞

14/08/2025 11:07

《駐京專電》國家數據局：上海等試點「數據語料作價入股」新模式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家數據局局長劉烈宏表示，北京數交所
為例，高質量數據集佔交易總量的比例從去年的１０％躍升到目前的近８０％。上海、天津、安
徽等地正在試點「數據語料作價入股」等新模式，引導企業將高質量數據集折算為股權投入到相
關企業。高質量數據集的發展需要數據標注產業的支撐，我們已布局了成都、沈陽、合肥等７個
數據標注基地，助力高質量數據集的建設。
　
＊高質量數據集累計交易額近４０億元＊
　
　　他指出，截至今年６月底，中國已經建設高質量數據集超過３﹒５萬個，總體量超過了
４００ＰＢ（１ＰＢ可存儲約５億張２ＭＢ大小的高清照片，４００ＰＢ的總量相當於中國國家
圖書館數字資源總量的１４０倍左右）。人工智能模型的訓練也推動了數據交易需求的攀升，截
至今年６月底，各地高質量數據集累計交易額近４０億元，數據交易機構掛牌的高質量數據集總
規模達到了２４６ＰＢ。
　
＊多數模型訓練使用中文數據佔比超６０％＊
　
　　此外，中文數據在國內大模型的訓練性能提升方面發揮著重要作用。經過一段時間的努力，
國內多數模型訓練使用的中文數據佔比已經超過了６０％，有的模型已達到８０％。中文高質量
數據的開發和供給能力持續增強，推動中國人工智能模型性能的快速提升。

