《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒武紀 （６８８２５６） ２６３７﹒９２

海光信息 （６８８０４１） ２３３４﹒３８

貴州茅台 （６００５１９） ２１３５﹒３２

工業富聯 （６０１１３８） ２０７４﹒０４

藥明康德 （６０３２５９） １９７７﹒３４

中國平安 （６０１３１８） １６０３﹒６２

恒瑞醫藥 （６００２７６） １３８０﹒７２

中信證券 （６０００３０） １２０５﹒９４

洛陽鉬業 （６０３９９３） １０００﹒８０

小商品城 （６００４１５） ９７５﹒５９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寧德時代 （３００７５０）４６６３﹒１１

中際旭創 （３００３０８）２７３２﹒７６

東方財富 （３０００５９）２２４２﹒９０

北方華創 （００２３７１）１７２９﹒２８

新易盛 （３００５０２）１５６６﹒０２

勝宏科技 （３００４７６）１５５５﹒４３

比亞迪 （００２５９４）１５２３﹒４２

歌爾股份 （００２２４１）１１４５﹒１５

滬電股份 （００２４６３） ９９５﹒６１

陽光電源 （３００２７４） ９４８﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

