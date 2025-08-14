  • 會員
AH股新聞

14/08/2025 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：社融增量保持多增，信貸結構優化

　　《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
７月末社會融資規模、廣義貨幣增速均保持較高水平
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行８月１３日發布的數據顯示，７月末，社會融資規模、廣義貨幣（Ｍ２）增速均保
持在較高水平，為實體經濟提供了適宜的貨幣金融環境，體現出適度寬鬆的貨幣政策取向。專家
表示，上半年，人民銀行出台了一攬子貨幣政策，有力地支持了實體經濟回升向好。各項政策效
果將進一步顯現並持續釋放，對實現全年經濟社會發展目標任務提供有力支撐。
　
多部門詳解貸款貼息政策加大服務消費領域信貸投放力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月１３日，國新辦舉行新聞發布會，介紹個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政
策有關情況。財政部副部長廖岷表示，兩項貼息政策分別從消費的需求端和供給端發力，將財政
金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費；人民銀行信貸市場司負責人車士義表示，人民銀行
將引導金融機構加大服務消費領域信貸投放力度。
　
中國對歐盟兩家金融機構採取反制措施
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為反制歐盟制裁兩家中國金融機構，商務部１３日公布《關於對歐盟兩家金融機構採取反制措施
的決定》，自２０２５年８月１３日起施行。商務部新聞發言人表示，為堅決維護自身主權、安
全和發展利益，中方決定將歐盟ＵＡＢ　Ｕｒｂｏ　Ｂａｎｋａｓ和ＡＢ　Ｍａｎｏ　
Ｂａｎｋａｓ兩家銀行列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活
動。
　
　
《上海證券報》
　
７月社融、Ｍ２增速保持較高水平，資金循環效率提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月末，社會融資規模、廣義貨幣（Ｍ２）、人民幣貸款同比分別增長９％、８﹒８％和
６﹒９％，繼續高於經濟增速。分析人士表示，多因素影響下，７月信貸增速有所放緩，但貸款
利率低位下行，反映信貸供給充裕，實體經濟有效融資需求得到滿足。社會融資規模、Ｍ２增速
則保持在較高水平，財政、金融與實體經濟的良性循環進一步暢通，「一石多鳥」效應加快顯現
。展望未來，下半年宏觀政策將保持連續性、穩定性，經濟持續回升和有效信貸需求合理增長有
保障。
　
業內專家：銀行應在細分市場挖掘有效信貸需求
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月信貸數據波動，受到多方面因素影響。除季節性波動、地方債務置換等因素外，信貸需求變
化也影響了７月貸款增速。業內專家稱，清理拖欠企業帳款，可能使中小企業信貸需求有所下降
，但企業現金流會更加健康、資金循環會更加順暢。「過去一段時間，部分供應鏈核心企業拖欠
中小企業帳款的現象較為突出，一些被拖欠企業迫於現金流壓力，額外以銀行貸款填補資金缺口
，並支付相應利息，這加劇了企業經營負擔。」業內專家稱。
　
政策舉措密集落地，多維度賦能新質生產力發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高技術製造業增加值增長９﹒５％，３Ｄ打印設備、新能源汽車產品產量同比分別增長
４３﹒１％、３６﹒２％……翻開中國經濟半年報，新質生產力增勢明顯。中央政治局會議在部
署下半年經濟工作時明確提出，要「推動科技創新和產業創新深度融合發展」，體現出進一步通
過制度創新激活創新要素的深層邏輯。近期，多地多部門接連出台舉措，從明確創新方向、推動
要素流轉、深化改革力度等維度全面發力，為加快發展新質生產力創造更好的環境。
　
　
《證券時報》
　
前７月社融增量保持同比多增，信貸結構優化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
過去一個月，金融總量增速保持在較高水平。人民銀行８月１３日發布的２０２５年７月金融數
據顯示，截至７月末，社會融資規模存量同比增長９％；廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長
８﹒８％，繼續體現出適度寬鬆的貨幣政策取向。從信貸結構看，截至７月末，普惠小微貸款餘
額為３５﹒０５萬億元，同比增長１１﹒８％，製造業中長期貸款餘額為１４﹒７９萬億元，同
比增長８﹒５％，以上貸款增速均高於同期各項貸款增速。中歐國際工商學院教授盛松成指出，
信貸結構的優化表明當前促消費、強科技的政策組合拳效果較好，製造業開展長期投資的意願明
顯增強。
　
多行業力推「反內捲」共築產業健康根基
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
過去幾年，「內捲」浪潮已席捲汽車、光伏、鋰電池、鋼鐵、水泥等多個行業，其帶來的負面影
響正不斷凸顯。愈來愈多企業陷入增收不增利甚至虧損的境地，產業生態的健康根基也持續被蠶
食。在此背景下，「反內捲」已不再是可選項，而是關乎行業可持續發展的「必答題」。這對於
打破市場分割、建設全國統一大市場，更具有至關重要的意義。
　
Ａ股成交突破２萬億元，科技龍頭引領市場走勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月１３日，Ａ股延續上攻步伐，上證指數盤中突破３６７４﹒４０關鍵點位，收盤漲幅
０﹒４８％，報收３６８３﹒４６點，創２０２４年「９．２４」行情以來的新高，年內累計漲
幅接近１０％。深證成指、創業板指、科創５０指數也緩步上行，逼近「９．２４」行情以來的
高點。據證券時報．數據寶統計，上證指數最新指數與年內４月７日創下的低點相比，反彈幅度
達２１﹒１４％，已進入技術性牛市。大盤指數不斷攀升的背後，是Ａ股市場成交活躍度顯著提
升以及融資資金進場提速。（ｅｗ）

