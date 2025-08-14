《神州經脈》央企或將收購存量房，傳ＤＳ用華為芯片訓練Ｒ２受挫

《神州經脈》滬綜指今日（１４日）表現波動，盤中一舉衝上３７００點，為２０２１年

１２月以來首次，可惜午後衝高回落，全日收市倒跌０﹒４６％，止步三連升，收報

３６６６﹒４４點，３７００關稍縱即逝；深成指也倒跌０﹒８７％，創業板指收挫１﹒０８％

。投資者獲利了結，成交放量，滬深兩市全日交易額達２﹒２８萬億元（人民幣．下同），創９

個月新高（上個成交高位為去年１１月１２日２﹒５５萬億元），較上個交易日大增１２８３億

元或６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７３０，較上個交易日４時３０分收盤

價升２５點子，兩連升，創７月２８日以來逾兩周新高，全日在７﹒１６７０至７﹒１７５４之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３３７，較上個交易日升１３點子，兩連升，創

２０２４年１１月６日以來逾九個月新高。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述知情人士稱，中國監管部門考慮鼓勵央企收購困境開發商的待售商品房，

以加快推進存量商品房的處置工作，竭力扭轉此前地方政府牽頭推動收購這些商品房效果甚微的

局面。知情人士稱，監管部門計劃讓大型央企和中國信達等不良資產管理公司，參與存量商品房

的收購處置。其中一位知情人士表示，它們將獲准動用人行去年規劃的３０００億元保障性住房

再貸款。官方數據顯示，中國商品房待售面積高達４﹒０８億平方米。



２﹒ 繼武漢、合肥、南京、北京等十餘個城市之後，上海鏈家以及貝殼找房也正式隱藏了上海

所有二手房歷史成交價格。除了近期成交房源的成交價被隱藏，在售房源的房東調價信息也全部

不可查看，只能看到掛牌日期、出現「價格變動」的調價日期，但無法獲悉調價的漲跌和幅度。

業內人士分析，行情信息不再透明，此舉或許也會加劇信息壟斷，阻礙價格發現機制，可能導致

買賣雙方信任流失。



３﹒ 國新辦舉行高質量完成「十四五」規劃系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期數字中

國建設發展成就，國家數據局局長劉烈宏在會上表示，去年推出了公共數據資源開發利用等２１

項政策，今年還將推出數據產權等１０多項制度，全國一體化數據市場正在加快構建。另外，截

至今年６月底，５Ｇ基站總數與２０２０年相比增長５倍達４５５萬個，千兆寬帶用戶增長３４

倍達２﹒２６億戶，算力總規模位於全球第二。鴻蒙生態設備總量突破１１﹒９億台。



４﹒ 外電消息，即使特朗普政府放寬對中國取得美國先進半導體的某些限制之際，美國仍不遺

餘力對中國實施芯片出口限制。知情人士表示，美國當局已在他們認為極有可能被非法轉運中國

的先進芯片目標貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置。這項先前未被公開的執法手段，旨在查探ＡＩ

芯片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而且僅適用於受到調查的特定貨物。



５﹒ 據英國《金融時報》報道，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在使用華為昇騰芯片訓練其Ｒ２模型時遇到

持續的技術問題，因此推遲發布新ＡＩ模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２，這凸顯了北京方面推動取

代美國技術的局限性。報道指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ最終選擇使用英偉達芯片訓練其Ｒ２模型。綜

合市場報道，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２大模型原定５月推出，其後再傳將於８月１５日至３０日

期間發布，惟接近ＤｅｅｐＳｅｅｋ人士指消息不實，並確認ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２在８月內

並無發布計劃。



６﹒ 中國化學與物理電源行業協會發布《關於維護公平競爭秩序，促進儲能行業健康發展的倡

議》（徵求意見稿），目前已有１５２家企業參與此次倡議，包括比亞迪、億緯鋰能、華為數字

能源等企業。倡議在成本價格行為規範方面，鼓勵成員單位以技術、服務、信譽和履約能力為基

礎參與市場競爭；企業應根據自身經營狀況、成本評估和項目風險進行報價，避免不理性低價行

為，防範「劣幣驅逐良幣」。



７﹒ 在今天舉行的中國支線航空發展大會上，中國航空運輸協會正式發布《中國航空運輸協會

航空客運自律公約》，內容包括加強行業自律，維護市場秩序，強化反壟斷和反不正當競爭措施

；杜絕以排擠競爭對手為目的的惡意競爭行為，包括低價傾銷、虛假宣傳等；對航空銷售網絡平

台以及銷售代理人執行的航司票價、退改簽規則等，中航協要加強監督管理，嚴禁違規捆綁銷售

、價外加價。



８﹒ 貴州省大數據發展管理局原局長景亞萍近日因涉嚴重職務違法及受賄而被雙開，一家官方

媒體《四川手機報》報道稱，景亞萍涉用政府伺服器開礦場私挖３２７枚比特幣。不過官媒《中

國新聞周刊》今日引述貴州省紀委監委宣傳部一位工作人員表示，該「爆料」是「謠言」，據其

了解，景亞萍的案情並不涉及比特幣，該謠言最初是一些自媒體利用ＡＩ生成，目的是博流量，

後來被一家媒體報道了；相關部門已就此事進行了溝通。該報道的媒體亦已刪稿。（ｓｌ）

