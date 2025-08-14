《鍾之日記》港股先升後回，騰訊績後造好

《鍾之日記》８月１４日，香港天氣：黑雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股再度收高，標指及納指又創歷史新高。港股今早高開１５２點，騰訊

（００７００）業績強勁、股價造好，帶領一眾科網股走揚，不過Ａ股盤中衝高回落，影響港股

倒跌，恒指全日收報２５５１９，跌９４點或０﹒４％，主板成交逾２７０１億元。



＊滬指衝高回落，３７００曇花一現＊



滬綜指今日表現波動，盤中一舉衝上３７００點，為２０２１年１２月以來首次，可惜午後

衝高回落，全日收市倒跌０﹒４６％，止步三連升，收報３６６６﹒４４點，３７００關稍縱即

逝；深成指也倒跌０﹒８７％，創業板指收挫１﹒０８％。投資者獲利了結，成交放量，滬深兩

市全日交易額達２﹒２８萬億元人民幣，創９個月新高（上個成交高位為去年１１月１２日

２﹒５５萬億元），較上日增６％。



分析稱，市場受益於宏觀經濟穩步改善、政策支持及外圍衝突緩和，當前正處於超強賺錢效

應催化的上漲行情中，量能大幅釋放，目前尚未出現見頂跡象。但市場行至高位需保持謹慎，任

何不確定性因素或利空消息都可能導致大量兌現。



今年以來中國經濟展現出較強韌性，投行花旗認為，實際增速的穩健表現將使決策者能夠更

專注於市場更為關心的名義增長，接下來中國還將有更多增量政策出台，料更側重於需求側及「

反內捲」。報告預期，進入秋季後，內地經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年

減息１０個基點、降準５０個基點的預期。此外，中美關稅的尾部風險在未來３個月內基本消除

。



＊騰訊業績勝預期，投行紛升目標價＊



騰訊次季業績標青，期內營收按年增１５％，經調整淨利６３０﹒５億元人民幣，按年升

１０％，同勝預期。騰訊股價昨（１３日）績前升４﹒７％，今日開市即重上６００元大關，再

創２０２１年以來新高，午後升幅明顯收窄，全日漲約０﹒７％，報５９０元。



中美芯片博奕牽動科網企業人工智能（ＡＩ）發展。騰訊總裁劉熾平在業績會上表示，騰訊

手上擁足夠芯片用於ＡＩ訓練和模型升級，騰訊正在進行大量軟件升級，以提高推理效率，從而

能在相同數量芯片完成更多工作負載，公司也未有計劃修改全年資本支出目標。



多家投行更新騰訊未來盈利和股價走向預測，大摩、高盛、富瑞、大華繼顯、中信里昂最新

給予騰訊的目標價已達７００元或以上。高盛發表研報指出，騰訊第二季業績表現強勁，錄得四

年來最快收入增長及創紀錄的毛利率，騰訊繼續是在中國互聯網行業的首選投資標的，遊戲為首

選子行業。高盛將目標價從６５８元上調至７０１元，予「買入」評級。



大摩預計騰訊在所有業務線成功部署ＡＩ，將繼續推動穩固收入增長。現在對ＡＩ投資的利

潤率壓力較少擔憂，因收入表現更好及有利的組合轉移。大摩將騰訊目標價由６５０元上調至

７００元，維持「增持」評級。



富瑞形容騰訊業績令人印象深刻，並指公司正全方位解鎖人工智能（ＡＩ）潛力。ＡＩ有望

持續提升廣告的點擊率，將是該業務的長期增長動力。遊戲主業上，富瑞指國際遊戲表現令人驚

喜，多項遊戲大作表現持續增長，《三角洲行動（Ｄｅｌｔａ Ｆｏｒｃｅ）》具２０００萬月

活躍用戶亦勝預期。富瑞認為，騰訊正展現優質增長，上調目標價至７０６元。



＊平安舉牌太保，中資險股衝高＊



近期中資保險股表現突出，個股紛創階段新高，就在此時，中國平安（０２３１８）增持中

國太保（０２６０１）Ｈ股，此舉不僅罕見，也是一次具有象徵意義的資本動作，不僅反映出險

資對行業前景的信心，也可能成為保險板塊估值重估的催化劑。



中國平安公布增持中國太保Ｈ股約１７４萬股，增持總金額約５５８３﹒８９萬元。增持完

成後，中國平安持有中國太保Ｈ股股份佔其總股本約５﹒０４％。中國平安相關負責人表示，相

關投資屬於財務性投資，是險資權益投資組合的常規操作。事實上，中國太保具備穩定分紅、估

值偏低等特性，對保險資金而言是理想的長期配置標的。



這是時隔六年再現險企舉牌險企，上一次類似事件已是２０１９年中國人壽舉牌中國太保。

消息刺激保險股集體上漲，市場憧憬後續可能出現更多險企互持或增持行動，中國財險

（０２３２８）收漲５％，中國太保大漲４﹒７％，中國人壽（０２６２８）升３﹒６％，新華

保險（０１３３６）升３﹒５％，人保（０１３３９）彈２﹒２％，中國平安升１﹒９％。



