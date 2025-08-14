《Ａ股焦點》良品鋪子微升，廣州輕工變要求立即辦理股份過戶手續

《經濟通通訊社１４日專訊》休閒零食巨頭股權爭奪戰升級。良品鋪子

（滬：６０３７１９）控股股東寧波漢意近期接連與廣州、武漢兩地國資簽訂協議，引發股權轉

讓糾紛。良品鋪子昨晚公告稱，近日廣州輕工工貿集團（以下簡稱廣州輕工）向廣州市中級人民

法院提交了變更訴訟請求申請。



廣州輕工申請判令良品鋪子控股股東寧波漢意創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱寧

波漢意）繼續履行雙方２０２５年５月簽訂的協議書，將持有的良品鋪子７９７６萬股股份，按

照每股１２﹒４２元（人民幣．下同）的價格轉讓給廣州輕工，並立即辦理股份過戶手續，金額

合計９﹒９億元。



良品鋪子低開高走，現微升０﹒３７％，報１３﹒４９元。



＊兩地國資出手，良品鋪子控制權充滿變數＊



事情源於２０２５年５月，彼時寧波漢意為了化解自身債務，與廣州輕工簽署協議書，約定

廣州輕工對良品鋪子盡調後，受讓寧波漢意持有的良品鋪子部分股份，進而投資、控制良品鋪子

。



協議約定，如因廣州輕工於２０２５年５月２８日未能簽訂本次交易協議，本協議終止。但

寧波漢意及其一致行動人在２０２５年５月２８日沒有與廣州輕工簽署相關股權交易協議。為此

，廣州輕工向寧波漢意發出《關於督促簽署交易協議的函》。截至目前，雙方仍未正式簽署有關

良品鋪子股份的交易協議。



廣州輕工遂於７月１４日就股權轉讓糾紛對寧波漢意提起訴訟，並申請了財產保全，凍結寧

波漢意所持良品鋪子７９７６萬股股份。



然而，７月１７日，寧波漢意與武漢網谷創新投資有限公司簽署了股份轉讓協議，擬以

１２﹒４２元╱股的價格，向網谷創投協議轉讓其持有的良品鋪子２０４５萬股股份，佔上市公

司股份總數的５﹒１０％。武漢網谷創新投資有限公司為武漢臨空港產業投資集團旗下企業。



目前，上述案件尚未開庭審理。截至６月４日，寧波漢意持有良品鋪子１﹒４１億股股份，

佔比３５﹒２３％。這場涉及兩大國資的股權轉讓糾紛，使良品鋪子控制權充滿變數。（ｊｑ）

