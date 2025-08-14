  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 10:29

《Ａ股焦點》安路科技挫２﹒５％，國家大基金、士蘭微等擬減持

　　《經濟通通訊社１４日專訊》安路科技（滬：６８８１０７）公告，安芯合夥及其一致行動
人安路芯合夥、芯添合夥，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱：國家大基金），士
蘭微（滬：６００４６０）及其一致行動人士蘭創投，深圳思齊擬合計減持公司不超過
３﹒２５％的股份。
　
　　安路科技股價今低開，目前挫２﹒５９％，報２９﹒３５元人民幣。士蘭微則升逾１％。
（ｗｎ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處