《Ａ股焦點》安路科技挫２﹒５％，國家大基金、士蘭微等擬減持

《經濟通通訊社１４日專訊》安路科技（滬：６８８１０７）公告，安芯合夥及其一致行動
人安路芯合夥、芯添合夥，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱：國家大基金），士
蘭微（滬：６００４６０）及其一致行動人士蘭創投，深圳思齊擬合計減持公司不超過
３﹒２５％的股份。
安路科技股價今低開，目前挫２﹒５９％，報２９﹒３５元人民幣。士蘭微則升逾１％。
（ｗｎ）
14/08/2025 10:29
