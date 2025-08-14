《Ａ股焦點》欣旺達跌０﹒４％，赴港ＩＰＯ，斥２０億建越南基地

《經濟通通訊社１４日專訊》近日，動力電池二線龍頭欣旺達（深：３００２０７）申請在

香港聯交所主板掛牌上市。對於赴港上市的原因，欣旺達稱是加速推動業務全球化。



欣旺達高開低走，現跌０﹒３７％，報２１﹒７５元（人民幣．下同）。



資料顯示，欣旺達深耕鋰電池行業近３０年，按２０２４年手機、筆記本電腦及平板電腦的

合計出貨量計，公司已成為全球最大的鋰離子電池廠商。根據灼識諮詢的數據，按２０２４年出

貨量計，在全球手機電池市場的市佔率高達３４﹒３％。公司也是全球第二大的筆記本電腦及平

板電腦電池廠商，市佔率高達２１﹒６％。



招股書顯示，２０２２年、２０２３年、２０２４年、２０２５年一季度，欣旺達的營收分

別為５２１﹒６２億元、４７８﹒６２億元、５６０﹒２１億元和１２２﹒８９億元，同期實現

歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為１０﹒６８億元、１０﹒７６億元、１４﹒７４億元和

３﹒８７億元。



日前，欣旺達加快了出海步伐，計劃通過下屬子公司香港欣威設立越南鋰威有限公司，並投

建越南鋰威消費類鋰電池工廠項目，投資總額不超過２０億元，這是繼匈牙利、摩洛哥等投資計

劃之後的又一個海外投資計劃。（ｊｑ）

