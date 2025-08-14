【ＡＩ】智元機器人發布首個機器人世界模型開源平台

《經濟通通訊社１４日專訊》智元機器人今日宣布推出面向真實世界機器人操控的統一世界

模型平台Ｇｅｎｉｅ Ｅｎｖｉｓｉｏｎｅｒ（簡稱ＧＥ）。不同於傳統「數據－訓練－評估」

割裂的流水線模式，ＧＥ將未來幀預測、策略學習與仿真評估首次整合進以視頻生成為核心的閉

環架構，使機器人在同一世界模型中完成從「看」到「想」再到「動」的端到端推理與執行。




