  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 08:53

【關稅戰】防非法轉運中國，美國據報在芯片出口貨物暗裝追蹤器

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息人士報道，美國當局已在他們認為極有可
能被非法轉移到中國的先進芯片貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置。
　
　　這項先前未被公開的執法手段，旨在查探ＡＩ芯片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而
且僅適用於受到調查的特定貨物。
　
　　消息人士表示，追蹤器有助於立案調查從違反美國出口管制中獲利的個人和公司。美國執法
單位早已在其他受出口限制的產品（如飛機零件）上使用定位追蹤器，近年也開始應用於打擊半
導體非法轉運。
　
＊戴爾和超微科技服務器出貨中發現追蹤器＊
　
　　另外，五位熟知ＡＩ服務器供應鏈的消息人士稱，他們知道戴爾（ＤＥＬＬ）和
Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ（超微科技）等製造商的服務器出貨中也使用了追蹤器。這些製造商的服
務器內含來自英偉達和ＡＭＤ的芯片。追蹤器通常被藏在包裝中，但不清楚是由哪個單位安裝，
或是在運輸過程的哪個環節置入。
　
　　報道又指，美國商務部負責監督出口管制和執法的工業安全局通常會參與其中，國土安全調
查局和聯邦調查局（ＦＢＩ）也有可能參與。美商務部沒有回應置評要求；國土安全調查局和
ＦＢＩ均拒絕發表評論。至於中國外交部表示不了解此事。
　
　　戴爾表示，並不知道美國政府在其產品裝運中放置追蹤器的做法。Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ在
聲明中稱，不會透露「為保護我們的全球業務、合作夥伴和客戶而採取的安全措施和政策」。
（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處