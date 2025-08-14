【關稅戰】防非法轉運中國，美國據報在芯片出口貨物暗裝追蹤器

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息人士報道，美國當局已在他們認為極有可

能被非法轉移到中國的先進芯片貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置。



這項先前未被公開的執法手段，旨在查探ＡＩ芯片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而

且僅適用於受到調查的特定貨物。



消息人士表示，追蹤器有助於立案調查從違反美國出口管制中獲利的個人和公司。美國執法

單位早已在其他受出口限制的產品（如飛機零件）上使用定位追蹤器，近年也開始應用於打擊半

導體非法轉運。



＊戴爾和超微科技服務器出貨中發現追蹤器＊



另外，五位熟知ＡＩ服務器供應鏈的消息人士稱，他們知道戴爾（ＤＥＬＬ）和

Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ（超微科技）等製造商的服務器出貨中也使用了追蹤器。這些製造商的服

務器內含來自英偉達和ＡＭＤ的芯片。追蹤器通常被藏在包裝中，但不清楚是由哪個單位安裝，

或是在運輸過程的哪個環節置入。



報道又指，美國商務部負責監督出口管制和執法的工業安全局通常會參與其中，國土安全調

查局和聯邦調查局（ＦＢＩ）也有可能參與。美商務部沒有回應置評要求；國土安全調查局和

ＦＢＩ均拒絕發表評論。至於中國外交部表示不了解此事。



戴爾表示，並不知道美國政府在其產品裝運中放置追蹤器的做法。Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ在

聲明中稱，不會透露「為保護我們的全球業務、合作夥伴和客戶而採取的安全措施和政策」。

