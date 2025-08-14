  • 會員
14/08/2025 16:56

《中國房產》上海鏈家、貝殼找房隱藏二手房成交價

　　《經濟通通訊社１４日專訊》繼武漢、合肥、南京、北京等十餘個城市之後，上海鏈家以及
貝殼找房也正式隱藏了上海所有二手房歷史成交價格。
　
　　據《新華財經》報道，查詢鏈家Ａｐｐ以及貝殼找房Ａｐｐ可以看到，目前上海地區所有的
二手房成交價在用戶查詢頁面均已被隱藏，前端顯示為「暫無成交價」，但成交房源的面積、樓
層等信息仍然保留展示。另外，除了近期成交房源的成交價被隱藏，在售房源的房東調價信息也
全部不可查看，只能看到掛牌日期、出現「價格變動」的調價日期，但無法獲悉調價的漲跌和幅
度。
　
　　資料顯示，貝殼旗下的直營品牌鏈家是上海地區市場份額最大的經紀機構。據多家行業機構
統計數據，鏈家在上海的掛牌市佔率達到７０％，成交市佔率約為２５％。在上海鏈家和貝殼找
房隱藏上海所有二手房歷史成交價格後，買賣雙方的價格博弈勢必將更為微妙。
　
＊業內人士：加劇信息壟斷，或導致買賣雙方信任流失＊
　
　　報道引述業內人士分析，隱藏二手房成交價的舉措「有利有弊」。一方面，成交價格會影響
業主和購房者之間的價格談判，當市場價格下跌時，購房者「買漲不買跌」的心理會延緩交易周
期和效率；在當前掛牌量偏高的情況下，同小區可能會有多個房源同時掛牌，部分急於套現的業
主有可能會過分壓低價格以求出售，進而促使其他掛牌業主被迫跟進降價。
　
　　但另一方面，不顯示二手房成交價後，行情信息不再透明，買賣雙方均面臨信息不對稱性加
劇的風險，難以在價格博弈中獲取真實成交價參考，只能依賴中介提供「內部數據」，因而議價
能力或被削弱。從行業的角度看，此舉或許也會加劇信息壟斷，阻礙價格發現機制，可能導致買
賣雙方信任流失。
　
　　值得注意的是，上海鏈家自７月１日起實行房客分離的新服務模式，即每個中介經紀人將專
注服務於購房客戶或售房業主單一角色，而不再是同時服務買賣雙方。彼時市場上即有關於其服
務不透明度加深的討論，而今二手房成交價格的隱藏或進一步加劇相關疑慮。（ｊｑ）

etnet.com.hk
