【人行操作】人行：明日將開展５０００億元買斷式逆回購操作

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，８月１５日（明
日），中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億元人民幣買斷
式逆回購操作，期限為６個月（１８２天）。（ｊｑ）
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
14/08/2025 17:11
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，８月１５日（明
日），中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億元人民幣買斷
式逆回購操作，期限為６個月（１８２天）。（ｊｑ）
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
上一篇新聞︰14/08/2025 17:24 抖音：「我的快遞」服務與抖音電商無關，僅方便用戶查詢散件快遞
14/08/2025 17:55 淘天集團據報內部更名為「中國電商事業群－淘天集團」
14/08/2025 17:49 《中國要聞》上海「禁塑令」下月生效，違規最高罰款十萬甚至停業
14/08/2025 17:39 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N