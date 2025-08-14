  • 會員
14/08/2025 17:11

【人行操作】人行：明日將開展５０００億元買斷式逆回購操作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，８月１５日（明
日），中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億元人民幣買斷
式逆回購操作，期限為６個月（１８２天）。（ｊｑ）

