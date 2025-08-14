  • 會員
AH股新聞

14/08/2025 09:33

《Ａ股行情》７月新增貸２０年來首轉負，滬綜指仍高開０﹒０６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》７月金融數據淡季回落，不及市場預期。當月新增貸款意外負
增長，為２０年來首現；結合社融也僅靠政府債券發行勉力支撐，凸顯實體需求復甦之路任重道
遠。不過Ａ股連日攀升，已進入技術性牛市，滬指昨收盤創近四年高，指數與年內４月７日低點
相比反彈２１％。今早滬綜指輕微高開０﹒０６％，報３６８５﹒５２點，深成指也高開
０﹒０５％，創業板指高開０﹒０１％。
　
　　人行數據顯示，前七個月人民幣貸款增加１２﹒８７萬億元（人民幣．下同）；前七個月社
會融資規模增量累計為２３﹒９９萬億元，比上年同期多５﹒１２萬億元。從７月單月情況來看
，人民幣貸款減少５００億元，較上年同期多減約３１００億元；當月社會融資規模增量為
１﹒１６萬億元，比上年同期多增約３８９３億元。
　
　　分析指７月向來是信貸「小月」，新增社融基本符合市場預期。從結構看，政府債仍是支撐
社融的主力。信貸方面，人民幣貸款餘額淨減少５００億元，值得關注的是，居民短貸減少
３８３０億元，後續需關注消費貸貼息新政實施後，有無明顯反彈。
　
　　「彭博經濟研究」認為，信貸數據將促使人行加快貨幣寬鬆步伐。彭博維持對今年人行還將
降息２０個基點、降準５０個基點的預測不變，預計人行將在未來幾周採取行動－－比之前預計
的９月末更早。政府還需加快財政支出，並採取更多措施刺激消費，以增強經濟信心。
　
　　人民銀行今日進行１２８７億元７天期逆回購，公開市場有１６０７億元逆回購到期，即今
日淨回籠３２０億元。（ｒｙ）

