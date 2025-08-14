《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２％，三千七得而復失

《經濟通通訊社１４日專訊》滬指繼續走高，半日收升０﹒２％，盤中一度突破３７００點
，上午收報３６９０﹒８８點，三千七得而復失。深成指跌０﹒１５％，創業板跌０﹒２３％。
滬深兩市半日成交１４１４４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增１０１２億元
。
保險、半導體繼續領漲大市。中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒６６％，新華保險
（滬：６０１３３６）升３﹒５３％，中國人保（滬：６０１３１９）漲２﹒６６％，中國平安
（滬：６０１３１８）漲２﹒４９％，中國人壽（滬：６０１６２８）漲１﹒５６％。中國平安
近日增持中國太保Ｈ股達到舉牌條件，中國平安負責人對內媒表示，相關投資屬於財務性投資，
是險資權益投資組合的常規操作。半導體板塊續強，海光信息（滬：６８８０４１）、寒武紀
（滬：６８８２５６）上午收漲近一成。
創新藥概念局部活躍，創新醫療（深：００２１７３）及博拓生物（滬：６８８７６７）漲
停，透景生命（深：３００６４１）和南模生物（滬：６８８２６５）漲幅逾１０％。下跌方面
，ＣＰＯ、軍貿概念跌幅居前。（ｗｎ）
