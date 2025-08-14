  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２％，三千七得而復失

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬指繼續走高，半日收升０﹒２％，盤中一度突破３７００點
，上午收報３６９０﹒８８點，三千七得而復失。深成指跌０﹒１５％，創業板跌０﹒２３％。
滬深兩市半日成交１４１４４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增１０１２億元

　
　　保險、半導體繼續領漲大市。中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒６６％，新華保險
（滬：６０１３３６）升３﹒５３％，中國人保（滬：６０１３１９）漲２﹒６６％，中國平安
（滬：６０１３１８）漲２﹒４９％，中國人壽（滬：６０１６２８）漲１﹒５６％。中國平安
近日增持中國太保Ｈ股達到舉牌條件，中國平安負責人對內媒表示，相關投資屬於財務性投資，
是險資權益投資組合的常規操作。半導體板塊續強，海光信息（滬：６８８０４１）、寒武紀
（滬：６８８２５６）上午收漲近一成。
　
　　創新藥概念局部活躍，創新醫療（深：００２１７３）及博拓生物（滬：６８８７６７）漲
停，透景生命（深：３００６４１）和南模生物（滬：６８８２６５）漲幅逾１０％。下跌方面
，ＣＰＯ、軍貿概念跌幅居前。（ｗｎ）
　
　
　

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處