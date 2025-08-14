《Ａ股行情》滬綜指衝高回落０﹒４６％止步三連升，成交９個月高

《經濟通通訊社１４日專訊》滬綜指今日表現波動，盤中一舉衝上３７００點，為２０２１

年１２月以來首次，可惜午後衝高回落，全日收市倒跌０﹒４６％，止步三連升，收報

３６６６﹒４４點，３７００關稍縱即逝；深成指也倒跌０﹒８７％，創業板指收挫１﹒０８％

。投資者獲利了結，成交放量，滬深兩市全日交易額達２﹒２８萬億元（人民幣．下同），創９

個月新高（上個成交高位為去年１１月１２日２﹒５５萬億元），較上個交易日大增１２８３億

元或６％。



分析稱，市場受益於宏觀經濟穩步改善、政策支持及外圍衝突緩和，當前正處於超強賺錢效

應催化的上漲行情中，量能大幅釋放，目前尚未出現見頂跡象。但市場行至高位需保持謹慎，任

何不確定性因素或利空消息都可能導致大量兌現。



今年以來中國經濟展現出較強韌性，投行花旗認為，實際增速的穩健表現將使決策者能夠更

專注於市場更為關心的名義增長，接下來中國還將有更多增量政策出台，料更側重於需求側及「

反內捲」。報告預期，進入秋季後，內地經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年

減息１０個基點、降準５０個基點的預期。此外，中美關稅的尾部風險在未來３個月內基本消除

。



時隔六年再現險企舉牌險企，保險板塊逆市漲逾２％，中國太保（滬：６０１６０１）全日

升４﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）揚１﹒７％。中國平安增持中國太保Ｈ股約１７４

萬股，增持總金額約５５８３﹒８９萬港元。增持完成後，中國平安持有中國太保Ｈ股股份佔其

總股本約５﹒０４％。中國平安相關負責人表示，相關投資屬於財務性投資，是險資權益投資組

合的常規操作。



下跌方面，軍工股集體調整，ＣＰＯ、銅箔、鋰礦等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩

市超４４０隻個股下調。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４１７３﹒３１ －０﹒０８

上證指數 ３６６６﹒４４ －０﹒４６ ９４９４﹒６４

深證成指 １１４５１﹒４３ －０﹒８７ １３２９７﹒４０

創業板指 ２４６９﹒６６ －１﹒０８

科創５０ １０８５﹒７４ ＋０﹒７５

Ｂ股指數 ２６５﹒５４ －０﹒６１ １﹒９２

深證Ｂ指 １３１２﹒３２ －０﹒１４ １﹒１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

