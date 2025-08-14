  • 會員
AH股新聞

14/08/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指衝高回落０﹒４６％止步三連升，成交９個月高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬綜指今日表現波動，盤中一舉衝上３７００點，為２０２１
年１２月以來首次，可惜午後衝高回落，全日收市倒跌０﹒４６％，止步三連升，收報
３６６６﹒４４點，３７００關稍縱即逝；深成指也倒跌０﹒８７％，創業板指收挫１﹒０８％
。投資者獲利了結，成交放量，滬深兩市全日交易額達２﹒２８萬億元（人民幣．下同），創９
個月新高（上個成交高位為去年１１月１２日２﹒５５萬億元），較上個交易日大增１２８３億
元或６％。
　
　　分析稱，市場受益於宏觀經濟穩步改善、政策支持及外圍衝突緩和，當前正處於超強賺錢效
應催化的上漲行情中，量能大幅釋放，目前尚未出現見頂跡象。但市場行至高位需保持謹慎，任
何不確定性因素或利空消息都可能導致大量兌現。
　
　　今年以來中國經濟展現出較強韌性，投行花旗認為，實際增速的穩健表現將使決策者能夠更
專注於市場更為關心的名義增長，接下來中國還將有更多增量政策出台，料更側重於需求側及「
反內捲」。報告預期，進入秋季後，內地經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年
減息１０個基點、降準５０個基點的預期。此外，中美關稅的尾部風險在未來３個月內基本消除

　
　　時隔六年再現險企舉牌險企，保險板塊逆市漲逾２％，中國太保（滬：６０１６０１）全日
升４﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）揚１﹒７％。中國平安增持中國太保Ｈ股約１７４
萬股，增持總金額約５５８３﹒８９萬港元。增持完成後，中國平安持有中國太保Ｈ股股份佔其
總股本約５﹒０４％。中國平安相關負責人表示，相關投資屬於財務性投資，是險資權益投資組
合的常規操作。
　
　　下跌方面，軍工股集體調整，ＣＰＯ、銅箔、鋰礦等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩
市超４４０隻個股下調。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１７３﹒３１　　－０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６６６﹒４４　　－０﹒４６　　　　９４９４﹒６４　　
　　深證成指　　１１４５１﹒４３　－０﹒８７　　　１３２９７﹒４０　　
　　創業板指　　２４６９﹒６６　　－１﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０８５﹒７４　　＋０﹒７５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒５４　　－０﹒６１　　　　　１﹒９２　　　　
　　深證Ｂ指　　１３１２﹒３２　　－０﹒１４　　　　　１﹒１９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

