14/08/2025 09:48

【數據解讀】專家：還原化債化險影響後人幣貸款增速仍高於ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行最新數據顯示，７月人民幣貸款減少５００億元（人
民幣．下同），是２００５年７月以來首次負增長；同期社會融資規模增１﹒１６萬億元，比６
月大減３﹒０４萬億元。７月末廣義貨幣（Ｍ２）同比增速則擴大至８﹒８％。
　
　　《中國證券報》引述專家表示，６月和７月信貸數據波動，一方面與金融機構上半年報表披
露和實體企業結算窗口期有較大關係；另一方面則是因為今年地方政府債務置換對貸款數據影響
較大。有市場研究估算，化債、化險因素對當前貸款增速的影響超過１個百分點。去年１１月以
來，地方政府債務置換影響貸款約２﹒６萬億元，中小銀行改革化險對貸款的影響也接近
７０００億元，還原上述因素影響後，７月人民幣貸款增速仍明顯高於ＧＤＰ增速。
　
　　業內專家亦指出，觀察貸款數據不能只看當月增量或環比變化，還應從貸款的累計增量、餘
額增速等維度綜合分析。從餘額增速看，７月末貸款餘額同比增長６﹒９％，仍明顯高於名義經
濟增速，反映了一段時間以來信貸對實體經濟的支持力度是穩固的。
　
＊政府和企業更傾向用債券融資解決資金需求＊
　
　　報道並引述多家銀行指出，目前很多政府和企業更傾向於用債券融資解決基礎設施等項目的
資金需求。如一家銀行向某大項目提供了３００億元大額授信，但該項目獲得的專項債資金、股
東出資等已能滿足當前用款需求，預計年內不再需要提取貸款。（ｓｌ）

