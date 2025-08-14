《中國要聞》廣西錄８宗基孔肯雅熱個案，與廣東等地並列高風險區

《經濟通通訊社１４日專訊》廣西出現基孔肯雅熱疫情。廣西南寧青秀區疾病預防控制中心

通報，截至２０２５年８月１３日１８時，青秀區在主動排查外省協查病例中，於青秀區建政街

道及其周邊陸續發現８例基孔肯雅熱病例，患者均為輕症，目前所有患者均得到有效處置。



據了解，國家疾控局近日發布的《基孔肯雅熱防控技術指南（２０２５版）》（下稱《指南

》）當中，廣西、浙江、福建、海南、雲南均被列為基孔肯雅熱流行風險級別最高的Ⅰ類地區，

與廣東屬同一風險級別。《指南》定義的Ⅰ類風險地區，即是指媒介伊蚊活躍期較長、既往報告

登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省份。



＊廣東基孔肯雅熱截至１０日零時蔓延１９市，增至９１０３宗＊



此前廣東省疾控局通報，２０２５年８月３日０時至８月９日２４時，全省新增報告

１３８７例基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。重災區仍在佛山，新增１２１２例，

其次是廣州１０３例，湛江３９例，清遠６例，深圳、珠海各５例，中山４例，惠州３例，韶關

、東莞各２例，汕頭、江門、陽江、潮州、揭陽、雲浮各１例。



按更早前該局公布的數據計算，即截至９日２４時廣東全省基孔肯雅熱本地個案增至

９１０３宗，錄得疫情的城市從１６個增至１９個，新增韶關、汕頭、揭陽。



而據佛山市衛健局公布，該市基孔肯雅熱新增個案近期繼續下降，９日至１２日分別新增

１４２宗、１２５宗、１１５宗、１０８宗。



另外，廣州疾控提醒，截至８月１２日，越秀區、海珠區、白雲區、荔灣區、天河區、黃埔

區、花都區、番禺區、南沙區、從化區、增城區有多個社區和村正在開展蚊媒傳染病疫情處置，

存在傳播風險。廣州疾控呼籲在相關區域生活、工作或活動的民眾注意做好個人防蚊滅蚊，外出

建議穿長衣長褲或噴灑驅蚊水；積極行動，清理住家及周圍積水，清除或倒置各種閒置可積水容

器，保持環境整潔。（ｓｌ）

