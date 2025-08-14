《經濟時評》花旗料中國出台更多增量政策，更側重需求側及反內捲

《經濟通通訊社１４日專訊》今年以來中國經濟面對強壓展現出了較強的韌性，投行花旗認

為，實際增速的穩健表現將使決策者能夠更專注於市場更為關心的名義增長，接下來中國還將有

更多增量政策出台，料更側重於需求側及「反內捲」。



＊７月信貸數據雖疲弱，人行本月不會急於降息＊



關稅緩和期效應持續，助推中國７月進出口同比增幅雙提速，分別創下一年和三個月新高；

而當月新增人民幣貸款時隔２０年再現單月負增長。花旗在周三報告中預計，隨著７月出口的再

次加速增長，經濟實際增長有望得到支撐，因此儘管７月單月信貸數據表現疲弱，但中國央行這

個月可能不會急於降息。報告稱，「中國經濟似乎迎來一個充滿希望的夏天」。



＊花旗維持中國下半年降息１０基點、降準５０個基點預期＊



花旗預期，進入秋季後中國經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持中國央行下半年降息

１０個基點、降準５０個基點的預期。該行認為，美中關稅的尾部風險在未來三個月內基本消除

。



其報告並提到，７月底政治局會議後，中國的增量措施有所增多：推出消費貸款貼息、成立

國鐵新藏鐵路公司、「反內捲」下一鋰礦項目暫停生產、全面強制繳納社保等。而且，最近Ａ股

兩融（融資融券）餘額時隔１０年再次突破２萬億元人民幣，也說明風險偏好正在回歸。

（ｓｌ）

