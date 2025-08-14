《Ａ股焦點》７月人幣貸款２０年來首次減少，六大行Ａ股半日仍升

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行最新數據顯示，７月人民幣貸款減少５００億元人民

幣，是２００５年７月以來首次負增長。不過專家表示，考慮到今年地方政府債券置換對貸款數

據影響較大，還原相關影響後，７月人民幣貸款增速仍明顯高於ＧＤＰ增速。另有多家銀行指出

，目前很多政府和企業更傾向於用債券融資解決基礎設施等項目的資金需求。



Ａ股銀行股上半日兩邊走，六大國有銀行股價均向上，其中農業銀行（滬：６０１２８８）

半日升２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒７％，建設銀行（滬：６０１９３９）升

０﹒６％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）、中國

銀行（滬：６０１９８８）微升。



股份行亦大多上行，其中中信銀行（滬：６０１９９８）半日升１﹒１％，華夏銀行

（滬：６０００１５）升０﹒６％，浙商銀行（滬：６０１９１６）跌０﹒３％。城商行則普遍

走低，其中廈門銀行（滬：６０１１８７）半日跌１％，鄭州銀行（深：００２９３６）跌

０﹒５％，西安銀行（滬：６００９２８）、北京銀行（滬：６０１１６９）等齊跌。（ｓｌ）

